Ianis Zicu vrea să demisioneze! Antrenorul Farului nu a mai rezistat după eșecul cu Hermannstadt: „Sunt epuizat psihic! Trebuie să fac un pas în spate”

Hermannstadt - Farul 1-0. Ianis Zicu (42 de ani) a avut o reacție neașteptată la finalul partidei de la Sibiu.

Situația constănțenilor s-a complicat în clasament, după ce au ajuns la 3 meciuri consecutive fără victorie în play-out, iar Zicu intenționează să părăsească echipa.

Citește și Dan Udrea O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh Citește mai mult Dan Udrea O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Ianis Zicu: „Simt o epuizare psihică. Trebuie să fac un pas în spate”

Tehnicianul consideră că plecarea sa ar putea reprezenta șocul de care echipa are nevoie, însă se gândește și la propria sănătate, după ce a ajuns să fie epuizat la nivel mental.

„Este dureros, frustrant ținând cont că am avut oportunități să deschidem scorul. Din păcate, deja lucrurile sunt de ceva timp de această manieră. Am pierdut jocuri și puncte nemeritat. Cred că la momentul ăsta cel mai bine e să existe un anumit șoc la echipă.

În România lucrul ăsta este cel care ajută (n.r. - plecarea antrenorului). La cât iubesc eu echipa și clubul și tot ce înseamnă fotbalul constanțean mă gândesc și la asta. Clubul trebuie să fie mai presus de oricine. Am avut tot ce mi-am dorit aici, din păcate nu am reușit multe lucruri pe care mi le-am propus la începutul sezonului.

Nu sunt genul de antrenor care am ținut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate, vibe-ul și energia simt că nu sunt de partea noastră.

Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În momentul acesta, există un singur lucru: Farul să se salveze cât mai repede din punct de vedere matematic. În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reușit.

Mă simt epuizat emoțional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate, lucrurile nu funcționează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.

Clasamentul din play-out în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 3 28 8 FCSB 3 27 9 Botoșani 3 27 10 Oțelul 3 24 11 Farul 4 23 12 Csikszereda 3 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 3 19* 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10

