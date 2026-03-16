Joan Laporta, reales la Barcelona Conducătorul echipei blaugrana a sărbătorit cu un dans devenit viral după victoria în alegeri: „De neoprit”

Joan Laporta (63 de ani) a fost reales președinte al FC Barcelona pentru următorii cinci ani.

pentru următorii cinci ani. După ce a aflat că a obținut majoritatea voturilor, Laporta a fost euforic și a sărbătorit printr-un dans care s-a viralizat rapid.

Laporta a obținut 68,18% din voturi (32.934 voturi) și l-a învins pe celălalt candidat, Victor Font.

Joan Laporta, reales președinte la FC Barcelona: „Rezultatul ne face de neoprit”

La aflarea rezultatului care îi asigura victoria, Laporta s-a bucurat alături de susținătorii săi, care l-au copleșit cu aplauze, îmbrățișări, sărutări și scandări precum: „Președinte, președinte!” și cântece legate de FC Barcelona, scrie marca.com.

„Nu am decât cuvinte de recunoștință pentru acest club minunat, în care membrii își votează președintele și membrii Consiliului de Administrație. Este o minune. Suntem unici în lume.

A fost o sărbătoare a democrației și o exaltare a spiritului Barcelonei. Vreau să menționez munca executivilor și angajaților noștri și să mulțumesc, de asemenea, Consiliului de Administrație, condus de Rafa Yuste, și Comisiei Electorale.

Vreau să le mulțumesc lui Flick, lui Deco și Bojan, membrilor secțiilor, membrilor campaniei mele și lui Enric Masip.

La aceste alegeri, exista o candidatură care a pierdut și care propunea o platformă conflictuală, dar membrii au votat, în majoritate, pentru propunerea noastră, prin care apărăm Barca împotriva tuturor obstacolelor”, a spus Laporta.

Printre prioritățile enunțate de Laporta se numără finalizarea lucrărilor la Spotify Camp Nou și redresarea economică a clubului.

„Ne-au dat forța să continuăm proiectele începute: să continuăm cu Spotify Camp Nou, să consolidăm echipa, cu Flick pe bancă și Deco în birou. Prezența jucătorilor ne-a făcut foarte fericiți.

Rezultatul este răsunător și ne dă atât de multă putere încât ne face de neoprit. Urmează câțiva ani interesanți, care vor fi cei mai buni ani din viața noastră.

Tot ce am realizat, am realizat prin muncă asiduă. Acum avem un stadion nou, vom vedea tribunele pline, în procesul de recuperare economică.

Stabilitatea instituțională oferită de membri în acești ani ne-a permis să anticipăm ce se putea întâmpla azi. Ne-au oferit încredere pentru a continua pe acest drum”, a mai spus Laporta.

Joan Laporta este absolvent al Facultății de Drept a Universității din Barcelona și deține, de asemenea, un master în Drept Comercial și Expertiză Fiscală la Instituto de Estudios Superiores Abat Oliba din Barcelona.

Laporta va prelua din nou conducerea clubului, pentru a patra oară, după ce a fost președinte între 2003–2010 și din martie 2021, când a obținut 30.184 de voturi (54,28%), conform fcbarcelona.com.

„Va fi un stadion spectaculos, cu o atmosferă deosebită. Avem o echipă excelentă, Deco a reînnoit contractele mai multor jucători până în 2031. Îi văd pe Espart, pe Cubarsi, pe Lamine, astăzi s-a întors Gavi, pe Fermin, pe Joan Garcia… Sunt foarte mulțumit.

Astăzi am văzut golurile lui Cancelo și cele trei goluri ale lui Raphinha ( n.r. - în victoria cu 5-2 în fața Sevillei). Am trecut peste perioada de recuperare economică, intrăm într-o etapă de creștere și vor fi cei mai buni ani din viața noastră”, a mai declarat Laporta.

Președintele ales al clubului a dezvăluit și mesajul pe care l-a transmis contracandidatului său, Victor Font.

Ne-am spus «visca el Barça» și că trebuie să eliminăm Newcastle. Este important să câștigăm împotriva lui Newcastle și să rămânem la patru puncte de Real Madrid. Joan Laporta

Și Victor Font i-a transmis un mesaj lui Joan Laporta după înfrângerea suferită în alegeri:

„Vreau să-l felicit pentru o victorie incontestabilă. Le mulțumesc tuturor membrilor care s-au mobilizat. Asta arată că suntem cel mai bun club din lume. Este evident că nu am obținut rezultatele pe care ni le-am dorit și suntem dezamăgiți.

Suntem triști pentru că aveam multă speranță să transformăm clubul și să-l apropiem mai mult de oameni. Este păcat. Voi continua să muncesc și să mă străduiesc ca Barça să fie așa cum o visez”, a declarat Font, conform mundodeportivo.com.

În același timp, el a subliniat necesitatea modernizării procesului electoral pentru a încuraja o participare mai mare:

Probabil că participarea ar fi fost mai ridicată. Din acest proces putem învăța că trebuie să modernizăm procesul electoral al clubului Victor Font

Barcelona ocupă prima poziție în La Liga, cu 70 de puncte. Catalanii se pregătesc pentru meciul retur din optimile Ligii Campionilor cu Newcastle, programat miercuri, de la 19:45.

