Michael Olise/ Foto: IMAGO
Real Madrid vrea să dea lovitura „Galacticii” pregătesc o ofertă de 160 de milioane de euro pentru superstarul lui Bayern Munchen

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 11:22
  • Real Madrid ar fi gata să le ofere celor de la Bayern Munchen suma de 160 de milioane de euro pentru transferul lui Michael Olise (24 de ani).

Chiar dacă stagiunea actuală este departe de a se încheia, Real Madrid se gândește deja la perioada de mercato din vară.

Prima țintă trupei de pe „Bernabeu”: Michael Olise, superstarul celor de la Bayern Munchen.

Real Madrid, gata să ofere 160 de milioane de euro pentru Michael Olise

Potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Ekrem Konurel, Real Madrid ar fi dispusă să le plătească celor de la Bayern suma de 160 de milioane de euro, în schimbul atacantului francez.

De asemenea, sursa menționată susține că mutarea s-ar putea face la insistențele lui Florentino Perez, președintele „galacticilor”, care ar fi un mare fan al lui Olise.

„Real Madrid face presiuni pentru a-l transfera pe Michael Olise. Clubul ar urma să facă o ofertă care ar putea ajunge la 160 de milioane de euro pentru a-l transfera”, a scris Ekrem Konur pe X.

Bayern nu ar fi interesată să-l vândă pe Olise

Olise a ajuns la Bayern Munchen în vara lui 2024, când era transferat de la Crystal Palace, în schimbul sumei de 53 de milioane de euro.

Atacantul francez s-a impus rapid ca titular la gruparea antrenată de Vicent Kompany (39 de ani).

15 goluri și 27 de pase decisive
are Olise în 38 de meciuri jucate în acest sezon pentru Bayern

Fotbalistul născut la Londra mai are contract cu Bayern până în anul 2029.

Acesta nu are clauză de reziliere, iar bavarezii nu ar fi dispuși să-l vândă, în ciuda zvonului privind o eventuală ofertă de nerefuzat de la Real Madrid, scrie marca.com.

130 de milioane de euro
este cota lui Michael Olise, potrivit transfermark.ro

Real Madrid bayern munchen transfer michael olise
