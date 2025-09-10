„Mă dau la o parte pentru Hagi”  Lucescu a confirmat informația GOLAZO.ro și pune presiune pe „Rege”:  „Eu am voie să mai fac o greșeală, el nu”
Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi și Răzvan Burleanu FOTO: Sport Pictures
Nationala

„Mă dau la o parte pentru Hagi” Lucescu a confirmat informația GOLAZO.ro și pune presiune pe „Rege”: „Eu am voie să mai fac o greșeală, el nu”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.09.2025, ora 19:01
Actualizat: 10.09.2025, ora 21:07
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a declarat că va avea o discuție cu șeful FRF, Răzvan Burleanu, joi, 11 septembrie.
  • Il Luce spune că e dispus să-i lase locul lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative.

Tehnicianul a confirmat informația despre care GOLAZO.ro a scris în exclusivitate, cea referitoare la ședința care va avea loc între selecționer și conducerea Federației.

„Mă dau la o parte pentru Hagi”. Lucescu a confirmat discuția despre care GOLAZO.ro a scris în exclusivitate

Mircea Lucescu a spus că dacă Gheorghe Hagi va dori să preia naționala, el îi va ceda locul.

„Eu am cerut să am o discuție cu ei. Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte.

Dacă poate să vină (n.r. Gheorghe Hagi), cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte.

Gică trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că el nu mai are voie să facă o greșeală, eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie.

Dacă are această ambiție, această dorință, m-aș da foarte ușor la o parte pentru el. E un moment de schimbare de generații, să nu credeți că lucrurile sunt simple”, a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %
  • De-a lungul timpului, Gică Hagi a repetat că nu vrea să preia o echipă „din mers”, nici măcar dacă e vorba despre naționala României.

Gheorghe Popescu, despre posibilitatea ca Hagi să preia naționala: „Este pregătit”

La scurt timp de la declarațiile făcute de Mircea Lucescu, președintele celor de la Farul a vorbit despre posibilitatea ca Hagi să revină pe banca echipei naționale: „În eventualitatea în care Mircea Lucescu pleacă de la națională, cred că prima variantă este Gică Hagi”.

Întrebat dacă Hagi e pregătit să cedeze Farul pentru a nu exista discuții cu privire la rolul său de acționar, Popescu a spus: „Sută la sută există această posibilitate, numai să se ajungă acolo.

Dacă se va ajunge, avem variante, așa cum am avut și în sezonul trecut, atunci când Gică Hagi a fost cooptat să preia echipa națională.

Dacă este pregătit nu putem discuta, a dovedit-o de multe ori la Farul. Cu o echipă fără buget a câștigat trofee, a fost aproape în fiecare an în play-off, deci din punct de vedere al pregătirii profesionale, Gică este foarte pregătit.

Deocamdată îl avem antrenor pe Mircea Lucescu, deci nu ar trebui să vorbim despre alt antrenor. Federația trebuie să ajungă la concluzia că nu mai dorește să continue cu Mircea Lucescu, iar atunci vor veni celelalte opțiuni pe masă”, a declarat Gheorghe Popescu.

  • Gheorghe Hagi a mai antrenat echipa națională în anul 2001, imediat după retragerea din cariera de jucător.

Răzvan Burleanu și-a anulat deplasarea pentru ședința cu Mircea Lucescu

Așa cum GOLAZO.ro a informat în exclusivitate în această dimineață, Răzvan Burleanu și selecționerul Lucescu vor avea un dialog la sediul FRF.

Răzvan Burleanu și-a anulat o deplasare externă foarte importantă și s-a întors de urgență la București.

Președintele FRF a fost prezent în delegația României din Cipru, urmărind meciul din tribună.

