„A făcut stop cardiac” Selecționerul Norvegiei, replică pentru un jurnalist după 11-1 cu Moldova. Afirmație uluitoare

- Stale Solbakken, 57 de ani, cel care antrenează naționala Norvegiei din 2020, i-a răspuns într-un mod neașteptat unui analist compatriot după ce acesta a spus că „putem cuceri titlul mondial”.
La 30 de ani de la 10-0 cu San Marino, Norvegia a reușit acum un rezultat care a impresionat și mai mult.
- 11-1 cu Moldova, în preliminariile CM 2026.
Echipa nordică e prima în grupa I, având șase puncte în fața Italiei și o diferență de 16 goluri la golaveraj.
Un jurnalist vede Norvegia sus de tot: „Putem cuceri titlul mondial”
Are șanse mari să se califice direct la Mondial, o performanță așteptată la Oslo din 1998, la fel ca România.
„Ar însemna foarte mult să ducem Norvegia la turneul final”, a declarat Erling Haaland, care a înscris cinci goluri pe „Ullevaal”.
Un jurnalist local a mers însă foarte departe cu evaluarea propriei naționale.
„Putem cuceri titlul mondial”, a afirmat Carl-Erik Torp, 40 de ani, comentator la televiziunea națională NRK.
Selecționerul Solbakken: „Creierul nu e oxigenat”
Când a auzit, selecționerul Stale Solbakken a reacționat surprinzător.
„Cred că a făcut stop cardiac Carl-Erik”, a afirmat antrenorul în vârstă ce 57 de ani, din decembrie 2020 pe banca scandinavilor.
A completat râzând: „Știm totul despre stimulatoarele cardiace. Când încep să funcționeze, creierul nu e oxigenat. Asta s-a întâmplat probabil”.
Solbakken și jurnalistul, salvați în ultima clipă
Și Solbakken, și Torp trăiesc cu stimulator cardiac după momente critice ale vieții lor.
Selecționerul a suferit un infarct la antrenament, pe 13 martie 2001, când juca la FC Copenhaga. A intrat în moarte clinică, dar paramedicii au reușit să-l resusciteze aproape șapte minute mai târziu.
Torp, fost jucător la futsal, a făcut stop cardiac după un meci, pe tunelul spre vestiare. Intervenția rapidă cu defibrilatorul l-a salvat.