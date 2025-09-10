„A făcut stop cardiac” Selecționerul Norvegiei, replică pentru un jurnalist după 11-1 cu Moldova. Afirmație uluitoare

Stale Solbakken, 57 de ani, cel care antrenează naționala Norvegiei din 2020, i-a răspuns într-un mod neașteptat unui analist compatriot după ce acesta a spus că „putem cuceri titlul mondial”.

La 30 de ani de la 10-0 cu San Marino, Norvegia a reușit acum un rezultat care a impresionat și mai mult.

11-1 cu Moldova, în preliminariile CM 2026.

Echipa nordică e prima în grupa I, având șase puncte în fața Italiei și o diferență de 16 goluri la golaveraj.

Un jurnalist vede Norvegia sus de tot: „Putem cuceri titlul mondial”

Are șanse mari să se califice direct la Mondial, o performanță așteptată la Oslo din 1998, la fel ca România.

„Ar însemna foarte mult să ducem Norvegia la turneul final”, a declarat Erling Haaland, care a înscris cinci goluri pe „Ullevaal”.

48 de goluri a marcat Erling Haaland în 45 de selecții la naționala Norvegiei

Un jurnalist local a mers însă foarte departe cu evaluarea propriei naționale.

„Putem cuceri titlul mondial”, a afirmat Carl-Erik Torp, 40 de ani, comentator la televiziunea națională NRK.

Selecționerul Solbakken: „Creierul nu e oxigenat”

Când a auzit, selecționerul Stale Solbakken a reacționat surprinzător.

„Cred că a făcut stop cardiac Carl-Erik”, a afirmat antrenorul în vârstă ce 57 de ani, din decembrie 2020 pe banca scandinavilor.

Stale Solbakken a fost în lotul Norvegiei ca jucător la ultimul Mondial, în 1998. Tot el ar putea califica naționala ca selecționer, după 28 de ani Foto: Imago

A completat râzând: „Știm totul despre stimulatoarele cardiace. Când încep să funcționeze, creierul nu e oxigenat. Asta s-a întâmplat probabil”.

Solbakken și jurnalistul, salvați în ultima clipă

Și Solbakken, și Torp trăiesc cu stimulator cardiac după momente critice ale vieții lor.

Selecționerul a suferit un infarct la antrenament, pe 13 martie 2001, când juca la FC Copenhaga. A intrat în moarte clinică, dar paramedicii au reușit să-l resusciteze aproape șapte minute mai târziu.

48 de meciuri are Solbakken ca selecționer al Norvegiei: 28 de victorii, 9 egaluri, 11 eșecuri

Torp, fost jucător la futsal, a făcut stop cardiac după un meci, pe tunelul spre vestiare. Intervenția rapidă cu defibrilatorul l-a salvat.

