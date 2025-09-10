De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic” +16 foto
Alexandru Dobre și Dennis Man/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Nationala

De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 18:46
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 18:50
  • CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a explicat motivul înlocuirii lui Alexandru Dobre (27 de ani).

Fotbalistul de la Rapid a fost scos de pe teren în minutul 65, iar selecționerul l-a trimis în locul său pe jucătorul de la FCSB, David Miculescu.

O mutare surprinzătoare pentru mulți dintre microbiști, care se așteptau ca Dennis Man să fie cel înlocuit.

„I-ați văzut pe români!” Selecționerul Bosniei ne dă exemplu înaintea lunilor decisive din calificări. Cine poate influența grupa
Citește și
„I-ați văzut pe români!” Selecționerul Bosniei ne dă exemplu înaintea lunilor decisive din calificări. Cine poate influența grupa
Citește mai mult
„I-ați văzut pe români!” Selecționerul Bosniei ne dă exemplu înaintea lunilor decisive din calificări. Cine poate influența grupa

CIPRU - ROMÂNIA. Lucescu l-a găsit vinovat pe Dobre pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”

Selecționerul și-a motivat alegerea și a dezvăluit că a avut o discuție cu jucătorul Rapidului, încă de la pauza partidei și i-a transmis acestuia că își dorea mai mult de la el.

„Dobre a jucat bine în prima repriză, dar la pauză i-am spus:

«Dom'le, eu am nevoie de ceva mai mult. Tu rămâi prea aproape de linia de tușă și te lași marcat foarte ușor. Am impresia că mai mult ești preocupat de adversarul tău să nu plece la atac și să-l oprești.

În loc să îți folosești calitățile tale, să intri în interior și să-i ajuți pe toți ceilalți.

Adică să intri unde ai 360 de grade în jurul tău și poți să pleci în toate părțile tău. Ești la linie, n-ai decât 180. Poți să pleci pe lung de linie sau înapoi. În rest, nu te lași, că te blochează adversarul».

Deci sunt niște probleme... Și pe urmă, cum a început repriza a doua, și el nu mai făcea față nici fizic.

Era și ritmul foarte înalt, și Cipru preluase inițiativa și atunci l-am folosit pe Miculescu”, a explicat Mircea Lucescu, într-o intervenție telefonică la emisunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Mircea Lucescu: „Acolo trebuia să fie Dobre”

„Il Luce” a explicat că Dennis Man este un jucător care poate face diferența indiferent de momentul jocului.

Selecționerul a vorbit și despre ratarea uriașă a jucătorului de la PSV, la scorul de 2-1.

„Man poate să joace, să nu se vadă timp de 10 minute și dintr-odată să facă o acțiune pentru că viteza lui te poate ajuta să te ducă la gol. Era dificil să-l schimbi. Era ca și când l-aș pedepsi pentru ratarea pe care a avut-o.

El a avut momentul ăla când putea să marcheze, dacă făcea ceea ce a făcut Drăguș, care a driblat portarul, marca.

Într-un fel s-a speriat de ocazia pecare a avut-o”, a adăugat Lucescu

Ratarea lui Dennis Man/ Foto:sportpictures.eu Ratarea lui Dennis Man/ Foto:sportpictures.eu
Ratarea lui Dennis Man/ Foto:sportpictures.eu

Ulterior, Mircea Lucescu a revăzut faza și i-a reproșat lui Alexandru Dobre faptul că nu l-a susținut pe Man.

„Acolo trebuia să fie Dobre. Pentru că era la mijlocul terenului și trebuia să vină. Au mai fost câteva acțiuni în partea dreaptă și Dobre a rămas lipit de tușă. Jucător cu calități. Jucător care e de perspectivă între echipa națională.

Foarte bine. Dar încă neobișnuit la nivelul ăsta internațional”, a concluzionat Mircea Lucescu.

3
meciuri oficiale a bifat Alexandru Dobre în tricoul României

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Găsit în casă fără viață Fostul președinte al clubului Palermo a murit la 41 de ani » Prima ipoteză a italienilor
Campionate
18:28
Găsit în casă fără viață Fostul președinte al clubului Palermo a murit la 41 de ani » Prima ipoteză a italienilor
Citește mai mult
Găsit în casă fără viață Fostul președinte al clubului Palermo a murit la 41 de ani » Prima ipoteză a italienilor
Tragedie în Portugalia Un jucător de  7 ani al echipei Boavista a murit după ce a leșinat la antrenament!
Campionate
17:49
Tragedie în Portugalia Un jucător de 7 ani al echipei Boavista a murit după ce a leșinat la antrenament!
Citește mai mult
Tragedie în Portugalia Un jucător de  7 ani al echipei Boavista a murit după ce a leșinat la antrenament!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
mircea lucescu cipru romania Alexandru Dobre dennis man
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share