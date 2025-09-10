De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a explicat motivul înlocuirii lui Alexandru Dobre (27 de ani).

Fotbalistul de la Rapid a fost scos de pe teren în minutul 65, iar selecționerul l-a trimis în locul său pe jucătorul de la FCSB, David Miculescu.

O mutare surprinzătoare pentru mulți dintre microbiști, care se așteptau ca Dennis Man să fie cel înlocuit.

CIPRU - ROMÂNIA. Lucescu l-a găsit vinovat pe Dobre pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”

Selecționerul și-a motivat alegerea și a dezvăluit că a avut o discuție cu jucătorul Rapidului, încă de la pauza partidei și i-a transmis acestuia că își dorea mai mult de la el.

„Dobre a jucat bine în prima repriză, dar la pauză i-am spus:

«Dom'le, eu am nevoie de ceva mai mult. Tu rămâi prea aproape de linia de tușă și te lași marcat foarte ușor. Am impresia că mai mult ești preocupat de adversarul tău să nu plece la atac și să-l oprești.

În loc să îți folosești calitățile tale, să intri în interior și să-i ajuți pe toți ceilalți.

Adică să intri unde ai 360 de grade în jurul tău și poți să pleci în toate părțile tău. Ești la linie, n-ai decât 180. Poți să pleci pe lung de linie sau înapoi. În rest, nu te lași, că te blochează adversarul».

Deci sunt niște probleme... Și pe urmă, cum a început repriza a doua, și el nu mai făcea față nici fizic.

Era și ritmul foarte înalt, și Cipru preluase inițiativa și atunci l-am folosit pe Miculescu”, a explicat Mircea Lucescu, într-o intervenție telefonică la emisunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Mircea Lucescu: „Acolo trebuia să fie Dobre”

„Il Luce” a explicat că Dennis Man este un jucător care poate face diferența indiferent de momentul jocului.

Selecționerul a vorbit și despre ratarea uriașă a jucătorului de la PSV, la scorul de 2-1.

„Man poate să joace, să nu se vadă timp de 10 minute și dintr-odată să facă o acțiune pentru că viteza lui te poate ajuta să te ducă la gol. Era dificil să-l schimbi. Era ca și când l-aș pedepsi pentru ratarea pe care a avut-o.

El a avut momentul ăla când putea să marcheze, dacă făcea ceea ce a făcut Drăguș, care a driblat portarul, marca.

Într-un fel s-a speriat de ocazia pecare a avut-o”, a adăugat Lucescu

Ratarea lui Dennis Man/ Foto:sportpictures.eu

Ulterior, Mircea Lucescu a revăzut faza și i-a reproșat lui Alexandru Dobre faptul că nu l-a susținut pe Man.

„Acolo trebuia să fie Dobre. Pentru că era la mijlocul terenului și trebuia să vină. Au mai fost câteva acțiuni în partea dreaptă și Dobre a rămas lipit de tușă. Jucător cu calități. Jucător care e de perspectivă între echipa națională.

Foarte bine. Dar încă neobișnuit la nivelul ăsta internațional”, a concluzionat Mircea Lucescu.

3 meciuri oficiale a bifat Alexandru Dobre în tricoul României

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

