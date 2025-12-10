Ciubotaru merge la FCSB sau nu? Agenta jucătorului îl contrazice pe Becali: „Nu e adevărat!” + Tensiuni: „Să înțeleg că e o presiune din partea Hermannstadt?”

Liubliana Nedelcu, agenta lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), jucătorul celor de la Hermannstadt, a clarificat în ce punct se află negocierile fotbalistului cu FCSB.

Impresara a anunțat că „roș-albaștrii” nu sunt singurul club interesat de serviciile internaționalului de tineret.

După ce Gigi Becali a dat de înțeles că mutarea lui Kevin Ciubotaru la FCSB este iminentă, Liubliana Nedelcu, impresara jucătorului, a intervenit.

Agenta lui Kevin Ciubotaru intervine în povestea transferului la FCSB: „Nu este adevărat”

Agenta internaționalului de tineret a clarificat care este statusul negocierilor lui Ciubotaru cu FCSB:

„A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis.

Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Nu am spus că vine la FCSB atunci , am spus doar că discutăm în pauza de iarnă”, a spus Liubliana Nedelcu, potrivit digisport.ro.

Agenta fundașului a vorbit și despre scoaterea jucătorului din primul „11” al celor de la Hermannstadt:

„Kevin a fost titular tot timpul, a fost la naționala mare, la cea de tineret, dar la ultimele două din trei meciuri nu a fost titular.

Am pus pe seama deciziei antrenorului, dar să înțelegem acum că este o presiune din partea celor de la Hermannstadt ca jucătorul să meargă la FCSB?! Noi am respectat decizia antrenorului, dar nu vreau să cred că este vorba despre altceva, despre vreo presiune”, a continuat impresarul.

Ăștia fac acorduri, iau jucători fără ca ei să știe. Sau să fie de acord. În curând veți afla unde merge Kevin. Silviu Ciubotaru, tatăl lui Kevin

Gigi Becali: „Nu o să fie probleme! Se rezolvă tot”

Patronul campioanei a declarat, marți, că a bătut palma cu sibienii, iar discuțiile cu jucătorul vor fi reluate ulterior, odată cu startul perioadei de transferuri, când urmează să semneze și contractul.

„Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.

Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul (n.r. de la 1 ianuarie) . Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.

Kevin Ciubotaru a jucat pentru echipele de juniori ale celor de la Rapid Viena, Admira Wacker și Parma. La nivel de seniori, românul născut în Italia a evoluat la Rangers B, Unirea Ungheni și FC Hermannstadt.

17 meciuri a jucat Kevin Ciubotaru în acest sezon din Liga 1

