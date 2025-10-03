„Întrebați-l dacă primește banii”  Gigi Becali, replică după atacul lui Alibec la adresa sa: „Așa trebuie să joace” +21 foto
Foto: SPORT Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
„Întrebați-l dacă primește banii" Gigi Becali, replică după atacul lui Alibec la adresa sa: „Așa trebuie să joace"

George Neagu
Publicat: 03.10.2025, ora 15:30
Actualizat: 03.10.2025, ora 15:30
  • FCSB - Young Boys 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, i-a răspuns lui Denis Alibec (34 de ani).
  • Atacantul a declarat după meciul de joi că nu e mulțumit de faptul că nu primește mai multe minute.

Alibec a jucat doar în prima repriză a partidei din Europa League cu Young Boys. Acesta a fost schimbat la pauză, la scorul de 2-0 pentru elvețieni. În locul său a intrat Daniel Bîrligea.

FCSB - Young Boys 0-2. Gigi Becali, răspuns pentru Alibec: „Întrebați-l dacă primește banii”

Patronul campioanei României i-a transmis lui Denis Alibec că, în opinia sa, Daniel Bîrligea ajută mai mult echipa.

„Eu vă spun că el aşa trebuie să joace, 45 de minute. Va juca mai mult când echipa îi va permite. Trebuie să intre Bîrligea, de care avem nevoie în campionat.

Întrebaţi-l dacă primeşte banii. Nu i-am dat banii? Ce să facă şi el, săracul? Orice jucător răbufneşte. Şi-a făcut datoria. Dacă va fi aşa, va juca. A crescut. Dar e mai greu să fie mai bun ca Bîrligea. Ăla aleargă mult.

Nu are rost să facem comparaţii acum. Este posibil să fie peste. Dar stai să vedem, avem acum meci cu Bologna. Ia să dea el un gol în prima repriză. Îl mai schimb? Dă, bă, gol, că eşti atacant. 

Bag-o în vinclu, să vezi cum joci! A dat la poartă cu stângul din poziţia ideală, la trei metri peste poartă. O dădea în vinclu, juca tot meciul. Păi ce faci mă? Nu mai da la poartă dacă nu eşti în poziţie ca lumea, că poţi să dai pasă. Alibec, bag-o în poartă şi joci tot meciul!”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Alibec, atac la adresa lui Becali: „Nu-mi place situația aceasta”

După meci, Alibec a declarat că are nevoie să joace mai mult pentru a-și recăpăta forma. A fost deranjat de hotărârea lui Becali de a-l schimba la pauză.

„Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r despre schimbarea la pauză). Nu-mi place situația în care mă aflu.
Cred că ar trebui să joc mai mult pentru că altfel nu am cum să capăt ritmul. Am nevoie de minute și sper că apoi viitor să joc mai mult.

Când știi că joci doar 45 de minute încerci să faci mai multe, dar din păcate nu am reușit. Nu îmi place situația aceasta, dar nu am ce să fac, pentru că asta este decizia domnului Becali și nu am ce face”, a declarat Denis Alibec după meci.

Întrebat ce părere are despre faptul că a jucat 45 de minute, Alibec a răspuns: „Mai bine îl întrebați pe domnul Becali. Nu mă simt confortabil. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar e alegerea mea, când intru trebuie să dau totul și să demonstrez.”

Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
