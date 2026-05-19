Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Marius Baciu (51 de ani) de a semna cu FCSB.

FCSB era obligată de regulament să numească un antrenor cu licența PRO pe bancă înainte de barajul pentru Conference League. Echipa fusese condusă de „interimarul” Lucian Filip după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

„E exact ce vrea Gigi!”. Panduru, prima reacție după ce colegul său a semnat cu FCSB: „De ce să fie o variantă rea?”

Iar varianta aleasă de „roș-albaștri” a fost Marius Baciu, fostul căpitan al Stelei și analist la Prima Sport. Decizia sa a fost comentată de Basarab Panduru, colegul său de platou.

„E o variantă bună. De ce? De ce să fie rea? Este exact ce vrea Gigi. Nu m-am gândit la nimic, ca să fiu sincer. Nu am stat să mă gândesc, nu cred că m-a interesat să stau ca să mă gândesc la ce vrea fiecare. Treaba lor ce fac. Gigi să pună pe cine vrea.

Nu știu ce să spun, că e bună, că nu e bună varianta? Aș vrea să fie bună, pentru că Marius e prietenul meu, colegul meu, dar asta e altă poveste. Să fie bună pentru el. Altceva nu pot să știu, dacă e bună sau nu e bună”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Cum a fost ales Marius Baciu

Gigi Becali a explicat ce l-a determinat ia această decizie, înaintea barajului foarte important pentru calificarea într-o cupă europeană.

„Baciu… Nici nu știam. Acum vreo două săptămâni, cineva mi-a dat un mesaj, nu pot să vă dau numele. Că să-l iau în calcul și pe Baciu, că a fost căpitanul. L-am întrebat pe MM, a zis că-l cunoaște ca om, îl cunosc și eu ca om.

El a fost singurul care niciodată nu a atacat FCSB în emisiuni și nu a vorbit împotrivă. El și cu Ilie Dumitrescu din partea cealaltă (n.r. - de la Digi Sport).

Eu am alte criterii. Eu așa merg, poate… nu știu, poate nu mă pricep, dar pe mine mă interesează, prima dată, calitatea umană.

Am mai vorbit și cu alții, m-am consultat, dar am zis că marți-miercuri punem antrenor, pentru că nu mai avem timp.

Am zis: «Băi Mihai, ca să nu fie discuții nici cu galeria, Baciu! Să fie toată lumea mulțumită»”, a declarat Gigi Becali, luni, la Prima Sport.

Cât despre condițiile pe care Baciu le-a impus, patronul de la FCSB a transmis:

„Apoi l-am sunat, am vorbit. Mi-a zis doar atât: «Pentru mine e o onoare, dar nu vreau să fiu un fel de marionetă. Vreau să pot controla vestiarul».

Am zis că e bine, nu mă voi implica, doar ne vom consulta la mici lucruri, că nu-l știu ca antrenor. Dacă merge treaba bine, nici nu mă interesează. Dar dacă nu merge, atunci vor fi probleme”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport