Bîrligea a destins atmosfera Ce i-a transmis atacantul lui Marius Baciu, la primul contact cu echipa de la FCSB: „A fost foarte simpatic”

Mihai Stoica (60 de ani) a povestit un moment amuzant de la prima întâlnire a lui Marius Baciu cu jucătorii celor de la FCSB.

Noul tehnician a fost prezentat oficial marți, după ce patronul Gigi Becali făcuse anunțul cu o zi înainte.

Mihai Stoica: „Bîrligea a fost foarte simpatic”

Baciu a luat azi primul contact cu vestiarul. Întrebat dacă la astfel de ședințe vorbește doar antrenorul sau jucătorii intervin și ei, pun întrebări, MM Stoica a dezvăluit un moment amuzant petrecut la întâlnire:

„Dacă antrenorul le cere, da. Și le-a cerut (n.r. - să intervină). El a fost singurul care zis ceva (n.r. - Bîrligea) și a fost foarte simpatic”, a spus Mihai Stoica.

Apoi, oficialul a explicat că în momentul în care Baciu i-a întrebat pe Tănase, Olaru și Bîrligea dacă au ceva de spus, atacantul i-a transmis: „Bine ați venit!”, moment care i-a amuzat pe cei din vestiar.

Primul meci oficial al lui Marius Baciu pe banca celor de la FCSB va avea loc duminică, cu FC Botoșani, de la 20:30, în semifinala barajului pentru Conference League, iar în cazul unei victorii va da peste Dinamo în finală.

Baciu și-a început cariera de antrenor la Voința Sibiu, în 2009, și a mai pregătit echipe precum Poli Iași, Concordia Chiajna și Juventus București, la cea din urmă având un mandat de aproape 2 ani.

