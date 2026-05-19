Marius Baciu, prezentat oficial FCSB a anunțat acordul cu noul tehnician: cine va face parte din staff-ul tehnic

FCSB l-a prezentat pe Marius Baciu (51 de ani) drept noul antrenor principal al echipei.

Anunțul inițial a fost făcut, luni, de către patronul Gigi Becali, iar noul tehnician va intra în rol cât mai repede, pentru a pregăti semifinala barajului cu FC Botoșani.

Marius Baciu, prezentat oficial de FCSB

Noul tehnician urmează să susțină o primă conferință miercuri și se va baza pe staff-ul tehnic deja existent, la care se alătură alte două nume.

„Bine ai venit, Marius Baciu! FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.

Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Noul nostru tehnician va participa miercuri, începând cu ora 17:00, la prima conferință de presă din această postură, la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, este mesajul transmis de FCSB.

Marius Baciu și-a început cariera de antrenor la Voința Sibiu, în 2009, și a mai pregătit echipe precum Poli Iași, Concordia Chiajna și Juventus București, la cea din urmă având un mandat de aproape 2 ani.

FCSB va întâlni Botoșani pe 24 mai, de la 20:30, în semifinala barajului pentru Conference League, iar în cazul unei victorii va da peste Dinamo în finală.

Cum a fost ales Marius Baciu

Gigi Becali a explicat ce l-a determinat ia această decizie, înaintea barajului foarte important pentru calificarea într-o cupă europeană.

„Baciu… Nici nu știam. Acum vreo două săptămâni, cineva mi-a dat un mesaj, nu pot să vă dau numele. Că să-l iau în calcul și pe Baciu, că a fost căpitanul. L-am întrebat pe MM, a zis că-l cunoaște ca om, îl cunosc și eu ca om.

El a fost singurul care niciodată nu a atacat FCSB în emisiuni și nu a vorbit împotrivă. El și cu Ilie Dumitrescu din partea cealaltă (n.r. - de la Digi Sport).

Eu am alte criterii. Eu așa merg, poate… nu știu, poate nu mă pricep, dar pe mine mă interesează, prima dată, calitatea umană.

Am mai vorbit și cu alții, m-am consultat, dar am zis că marți-miercuri punem antrenor, pentru că nu mai avem timp.

Am zis: «Băi Mihai, ca să nu fie discuții nici cu galeria, Baciu! Să fie toată lumea mulțumită»”, a declarat Gigi Becali, luni, la Prima Sport.

Cât despre condițiile pe care Baciu le-a impus, patronul de la FCSB a transmis:

„Apoi l-am sunat, am vorbit. Mi-a zis doar atât: «Pentru mine e o onoare, dar nu vreau să fiu un fel de marionetă. Vreau să pot controla vestiarul».

Am zis că e bine, nu mă voi implica, doar ne vom consulta la mici lucruri, că nu-l știu ca antrenor. Dacă merge treaba bine, nici nu mă interesează. Dar dacă nu merge, atunci vor fi probleme”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport