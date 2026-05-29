„Eu sunt de talia lui Ferguson” Patronul FCSB, ironii  înaintea barajului cu Dinamo: „Mă compari cu Kopic? Mă jignești”

Gigi Becali (67 de ani) a făcut mai multe declarații ironice, înaintea duelului de la barajul pentru Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la 20:30

FCSB încearcă să ducă mai departe seria neîntreruptă de calificări în cupele europene, iar Dinamo va forța revenirea în Europa după 9 ani de absență, astfel că partida de pe „Arcul de Triumf” se anunță drept una cu presiune ridicată.

Gigi Becali: „Mă compari cu Kopic? Eu sunt de talia lui Ferguson”

Cu toate acestea, patronul FCSB a făcut câteva comentarii într-o notă amuzantă, referitoare la intervențiile sale frecvente în deciziile tehnice de la FCSB.

„La meciul cu Dinamo se poate întâmpla orice, dar ne calificăm noi. Pe mine de Kopic mă interesează? Mă interesează să intre FCSB în Europa.

Ce să mă duelez cu ei? Ce, eu sunt de talia lui Mourinho, a lui Ferguson, mă compari cu Kopic? Mă jignești. Eu sunt de talia lui Pep (n.r. – Guardiola), a lui Klopp”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Câștigătoarea partidei din această seară va evolua în turul 2 preliminar din Conference League.

Calificare în competiția europeană ar salva sezonul pentru FCSB, care a ratat prezența în play-off, după ce câștigase campionatul în precedentele două sezoane.

În același timp, „câinii” nu au mai participat în cupele europene din 2017, când au fost eliminați din Europa League de Athletic Bilbao, scor 1-4 la general.

