Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața

CFR Cluj a anunțat că Ciprian Scrobotă și-a pierdut viața în Statele Unite, la doar 20 de ani.

GOLAZO.ro a aflat în ce împrejurări a survenit moartea fostului junior al clubului din Gruia.

Tânărul jucător se afla în SUA, unde muncea pe perioada vacanței, alături de alți colegi, prin intermediul programului „Work and Travel”, potrivit alba24.ro.

Ciprian Scrobotă a murit după ce a căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu

Fără a oferi detalii, un fost profesor al fotbalistului la Universitatea Babeș-Bolyai afirmase că „o mică neatenție l-a costat viața”, conform stiridecluj.ro.

Surse apropiate familiei lui Ciprian au povestit pentru GOLAZO.ro că acesta și-a pierdut viața chiar înainte de a se întoarce în România.

În ultima seară de dinaintea plecării, Scrobotă și colegii săi au luat masa împreună și au continuat discuția pe terasa unui restaurant situat pe malul râului Wisconsin.

Neatent, Ciprian s-a lăsat pe spate și a căzut în gol de la înălțime. S-a lovit cu capul de pietre, iar ulterior a ajuns în râu și s-a înecat.

Ciprian a lucrat la The District, în Wisconsin Dells, unde a avut loc tragedia.

Aceleași surse susțin că părinții fotbalistului nu știu cum să-i aducă trupul neînsuflețit în țară: „Proceduri, cheltuieli, trebuie înmormântat la Aiud”.

Mama lui Ciprian lucrează la Primăria Aiud, tatăl este inginer la gaze. Ciprian mai are un frate mai mare care lucrează la Cluj.

Ciprian Scrobotă juca la Liga 4, la Vama Seacă, pe postul de mijlocaș.

Suporterii cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii fostului junior, decedat în SUA

Anunțul decesului lui Ciprian Scrobotă a fost urmat de reacții negative din partea suporterilor, după ce formația ardeleană a publicat un cont bancar pentru donații și a explicat că familia nu dispune de resursele necesare pentru repatrierea trupului neînsuflețit.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme.

Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos:

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au notat clujenii, pe rețelele de socializare.

Mulți fani au criticat clubul pentru că nu a suportat chiar el costurile repatrierii.

„Au să îi dea lui Zouma un milion de euro pe an, dar nu-l poate susține financiar pe fostul lor jucător din academie”

„Nu aveți bani pentru asta? Dați salarii astronomice, v-ați putea îndura pentru repatriere”

„Suntem nebuni? Nu are un club ca CFR bani să plătească repatrierea unui copil care a jucat la club? Rușine, CFR!”

„Clubul fiind unul mare, cu pretenții, ar trebui să facă un gest frumos și să suporte cheltuiala familiei”

„Nu vreau sa insult pe nimeni, dar aduceți jucători pe salarii de zeci de mii pe lună și nu vă îndurați să ajutați această familie! Rușine, Varga!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport