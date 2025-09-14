„Nu mai avem șanse la play-off” Patronul FCSB, convins că sezonul e pierdut în Liga 1: „Nu ai cum să faci performanță așa! Le e frică de mingi”

Csikszereda - FCSB 1-1. Gigi Becali (67 de ani) a comentat remiza de la Miercurea-Ciuc.

Patronul campioanei crede că sezonul este terminat pentru echipă, după startul foarte slab din Liga 1.

FCSB a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, adunând doar 7 puncte după 9 etape.

Csikszereda - FCSB 1-1 . Gigi Becali: „Nu mai avem șanse la play-off ”

Finanțatorul campioanei nu vede ce variantă ar mai putea să găsească FCSB pentru a prinde primele 6 poziții.

„Am pierdut un an. Nu-i vorba aici de puncte, de distanță, de diferență. E vorba că noi nu jucăm nimic, nu jucăm fotbal.

Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Spune-mi tu, cum să mai ajungi? Nu face mișcare pe teren echipa. Cum să poți să câștigi un meci?

Păi, nu ai cum să faci performanță cu chestiuni genul ăsta. La faza la care a dat mingea în corner Graovac… nu-l ataca nimeni. Oprește, bă, mingea. Lor le e frică de minge.

În centrul terenului, liber… nimeni nu venea la primit. Păi, acolo trebuia să vină Olaru, trebuia să vină Tănase, chiar și atacanții, nu mai venea nimeni la primit.

Anul ăsta e pierdut. Că n-ai cum tu să le mai depășești. Că noi avem 6-7 puncte și ei au 15 în play-off. Asta pentru că nu joci. Pentru că te bat ei și se face 10 diferența. N-am ce să fac, jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic. Olaru aleargă, dar nu se arată la joc.

Dacă intrăm în play-off, după aia, da, ne batem la campionat. Dar nu cred, că n-ai cum să intri în play-off în situația asta. Nu joacă echipa nimic. O să vedem, o să încercăm”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

VIDEO. Golurile marcate în Csikszereda - FCSB 1-1

