PISA - UDINESE 0-1. Răzvan Sava (23 de ani) a comis o eroare uriașă în startul partidei, însă norocul a fost de partea sa.

Răzvan Sava a revenit între buturile lui Udinese, după ce a fost convocat la echipa națională pentru duelurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2), unde nu a prins însă niciun minut.

PISA - UDINESE. Răzvan Sava a comis o gafă uriașă, dar a fost „iertat” de adversar

În minutul 2 al partidei, fundașul danez Thomas Kristensen (23 de ani) i-a pasat internaționalului român.

Sava a preluat balonul, însă în momentul în care a încercat să degajeze a comis un luft de zile mari.

Pe fază, Henrik Meister (21 de ani), atacantul gazdelor, i-a furat mingea.

A încercat să-l dribleze pe goalkeeperul român, care s-a aruncat la sacrificiu și l-a încurcat pe fotbalistul danez cât să se precipite și să șuteze pe lângă poartă.

Udinese, a doua victorie consecutivă din Serie A

După succesul de pe „Giuseppe Meazza”, 2-1 cu Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, Udinese a câștigat și la Pisa. Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul Iker Bravo (20 de ani), în minutul 14.

La gazde, internaționalul român, Marius Marin a fost rezervă neutilizată.

În urma acestui succes, formația friulană a urcat momentan pe podium, cu 7 puncte.

În etapa următoare, Udinese va evolua pe teren propriu împotriva celor de la AC Milan.

Rezumat VIDEO. Pisa - Udinese 0-1

