FCSB a început noul sezon cu o victorie, 2-0 împotriva lui FC Argeș, într-o partidă care a adunat peste 8.000 de spectatori în tribunele stadionului Steaua.

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Față de finalul sezonului trecut, când la meciurile de pe teren propriu veneau în jur de 5.000 de suporteri, interesul fanilor pare să fi crescut odată cu startul noii stagiuni. Un prim plus pentru FCSB în noul sezon.

Iată alte 7 idei observate la meciul din Ghencea:

Galeria lui FC Argeș s-a făcut auzită

Și oaspeții au avut parte de o susținere consistentă. Peste 400 de suporteri ai lui FC Argeș au făcut deplasarea la București și și-au încurajat echipa în partea de debut a primei reprize.

Galeria piteștenilor s-a făcut auzită până la golul deschiderii de scor, după care atmosfera din sectorul rezervat oaspeților s-a mai domolit.

Adrian Șut, din nou printre fanii FCSB

Printre cei prezenți în tribune s-a aflat și Adrian Șut. Aflat în vacanță după sezonul petrecut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, fostul mijlocaș al FCSB a revenit în Ghencea pentru a-și vedea foștii colegi la treabă.

Șut a urmărit partida din zona VIP și a fost asaltat de fanii roș-albaștri, în special de cei mai tineri, care au profitat de ocazie pentru a obține autografe și fotografii cu jucătorul care a cucerit două titluri de campion alături de FCSB.

Mihai Popescu, alături de colegi în ciuda accidentării

În tribune s-a aflat și Mihai Popescu. Accidentat din nou și suspect de o nouă ruptură a ligamentelor încrucișate, fundașul a venit să fie alături de colegii săi la debutul de sezon. Chiar dacă traversează o perioadă dificilă, Popescu și-a făcut timp pentru fotografii cu suporterii, în special cu copiii prezenți la stadion.

Aplauze în memoria lui Gabi Mureșan

Înaintea fluierului de start a fost păstrat un moment de reculegere în memoria lui Gabi Mureșan. Cei aproximativ 8.000 de spectatori au respectat în liniște momentul, iar la final l-au aplaudat îndelung, un gest apreciat de toți cei prezenți.

Hagi și Mihai Stoica, dialog înaintea meciului

La partida din Ghencea a fost prezent și Gheorghe Hagi. Selecționerul României a purtat o discuție de câteva minute cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, înainte de startul întâlnirii.

Dan Petrescu continuă să urmărească fotbalul din tribune

Un alt nume important remarcat în tribune a fost Dan Petrescu. Fără echipă de aproximativ un an și după problemele de sănătate traversate în ultima perioadă, fostul antrenor pare să fie într-o stare mult mai bună.

Acesta a urmărit din stadion debutul de sezon al FCSB, după ce cu câteva ore înainte asistase și la partida care a deschis noua ediție de campionat, FC Voluntari - FC Botoșani.

Gazonul din Ghencea ridică primele semne de întrebare

Dincolo de victoria echipei lui Marius Baciu, meciul a scos la iveală și o problemă care ar putea deveni importantă în perioada următoare. Gazonul stadionului Steaua nu s-a prezentat în bune condiții, iar în mai multe zone suprafața de joc a cedat în timpul partidei.

Cum FCSB va disputa mai multe meciuri pe acest stadion în perioada următoare, starea terenului va trebui atent monitorizată pentru a evita degradarea și mai accentuată a suprafeței de joc.

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