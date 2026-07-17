Croitoru, derapaj suburban Și-a înjurat jucătorii la primul meci din noul sezon: „Se uită la minge, în p*** mea! F***-ți Dumiteru' mă-tii!”

FC VOLUNTARI - FC BOTOȘANI 2-2. Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul oaspeților, a avut o serie de derapaje suburbane la adresa elevilor săi.

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Marius Croitoru a fost un car de nervi pe parcursul partidei care a deschis noul sezon din Liga 1.

FC VOLUNTARI - FC BOTOȘANI 2-2 . Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii

Aflat la debutul oficial pentru FC Botoșani, Mamadou Diarra și-a trimis mingea în proprie poartă în minutul 15 și nu a scăpat de furia tehnicianului.

A urmat Narcis Ilaș: „Ce prost e ochelaristul ăsta!” , ar fi afirmat Croitoru, citat de gsp.ro.

Narciș Ilaș/ Foto: sportpictures.eu

Botoșani a condus la un moment dat cu scorul de 2-1, dar antrenorul de 45 de ani i-a adresat cuvinte jignitoare și portarului Giannis Anestis (35 de ani).

Pentru a fi sigur că este înțeles de jucătorul său Croitoru i s-a adresat în greacă: „malaka”, o insultă în limba elenă. În traducere liberă, termenul poate fi tradus prin „idiot”, „prost” sau „imbecil”.

A urmat și veteranul Andrei Miron (35 de ani). Totul după o fază la care fundașul l-a scăpat din marcaj pe Mihai Roman, care a fost aproape de gol.

„Bă, eu spun marcaj și el se uită la minge, în p**a mea! Fotbalist la 35 de ani!”, a spus Croitoru despre căpitanul său.

Autor al golului de 1-1, Andrei Dumiter a fost și el ținta tehnicianului: „F***-ți Dumiteru' mă-tii! Bă Dumi, dă pase mai departe!”.

Marius Croitoru: „Asta te învaţă la 10-11 ani”

La finalul partidei, antrenorul moldovenilor a vorbit despre prestația elevilor săi și despre ratarea lui Jovan Markovic la ultima fază.

Atacantul a avut șansa de a aduce victoria echipei sale, după ce a scăpat unu la unu cu portarul advers, însă un jucător al ilfovenilor a scos mingea de pe linia porții.

„Sunt stări care mă încearcă, şi de supărare, şi de fericire. Am început cu dreptul, cu egal în deplasare, mai sunt lucruri de reglat şi mai vin jucători. Puteam câştiga, dar şi să pierdem.

Ratarea lui Markovic face parte din bagajul lui, de felul în care tratează anumite momente din meci şi din viaţa lui. Dacă era mai atent, marca.

Să înţeleagă că are o vârstă frumoasă, mai are 7-8 ani de fotbal şi astfel de momente trebuie tratate altfel.

E de mare calitate, de viitor şi am încredere în el. Nu pot să spun că mă supăr pe el, dar preferam să dea tare, decât acea execuţie.

Nimeni nu-l poate repune pe picioare dacă el nu vrea. Astfel de momente de trag în jos, iar eu sunt nevoit să spun adevărul.

Sunt alături de el necondiţionat, dar astfel de momente l-au tras în jos. A avut o accidentare şi l-a ţinut deoparte aproape toată perioada de pregătire.

Are o săptămână de pregătire cu echipa şi probabil că şi asta a cântărit în decizia de pe teren”, a spus Croitoru, citat de orangesport.ro.

Asta te învaţă la 10-11 ani, să nu te prindă faza... Să vină mingea între tine şi poartă, mai ales în dinamica mare a meciului, dar asta este. E de învăţat. Am luat punct cu o echipă bună, puteam câştiga, iar atitudinea pe o căldură infernală, două goluri sunt plusuri, iar greşelile sunt de evitat. Marius Croitoru, despre autogolul lui Diarra

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