FCSB așteaptă bonusul de la FRF Suma pe care trebuie să o primească roș-albaștrii: „Trebuie să încasăm banii”

FCSB. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 17:37
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 17:48
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că are de încasat aproximativ 700.000 de euro de la Federația Română de Fotbal.
  • Suma provine din fondul de premiere pus la dispoziție de FRF pentru echipele care aplică regula „5+6”

FCSB s-a numărat printre echipele care au respectat această cerință sezonul trecut, alături de U Cluj, Hermannstadt, Petrolul și Farul, iar patronul roș-albaștrilor a declarat că încă așteaptă banii.

FCSB așteaptă bonusul de la FRF: „Trebuie să încasăm banii”

Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie să încasăm aceşti bani.

Nu ştiu când vor intra pentru că, din ce am înţeles şi eu, trebuie să facă aceşti bani din amenzi.

Adică să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula. O să le dea (n.r. - cluburile care nu au respectat regula) la comisii şi o să fie nevoite să plătească banii.

Nu îmi fac probleme, vor intra până la urmă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

3 cluburi
beneficiază de banii din regula „5+6”, din totalul de 5 care au respectat-o. U Cluj și Hermannstadt se numără printre ele, deoarece, dacă mai mult de trei echipe îndeplinesc condițiile, doar primele trei din clasament sunt premiate, suma fiind împărțită în mod egal

Regula „5+6”, implementată în 2024, obligă cluburile din Superliga să folosească, pe toată durata partidelor, cel puțin cinci jucători formați la nivel național, dintre care unul eligibil pentru România U21.

Echipele care au respectat regula „5+1” și pozițiile lor finale în sezonul 2024-2025

Play-off:

  • FCSB – Locul 1, 52 puncte
  • U Cluj – Locul 4, 39 puncte

Play-out:

  • Hermannstadt – Locul 1, 36 puncte
  • Petrolul – Locul 3, 31 puncte
  • Farul – Locul 5, 31 puncte

Cluburile care nu aplică regula în cel puțin 75% dintre meciuri sunt amendate cu 150.000 de euro.

În sezonul actual, au respectat regula doar șase echipe: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt și FC Argeș.

Hagi a făcut scandal sezonul trecut: „O anomalie. Împarte-le tuturor!”

Această situație l-a înfuriat pe Gică Hagi, antrenorul Farului din sezonul anterior, care a criticat modul în care a gestionat FRF subiectul regulii „5+6”.

„Dacă și eu am îndeplinit regula, de ce să nu primesc? Ceva bizar, o anomalie. Împarte-le tuturor celor care au respectat regula. De ce dați toți banii la unii? Pe ce criterii? Doar că așa vor unii. S-au dat banii din pix.

Ne dați reguli de respectat, le respectăm, dar le împărțim numai la două echipe. Banii de la UEFA. Farul a respectat, vrem și noi să luăm, cât o fi suma, 200.000, 300.000, nu contează! Și pentru noi sunt bani!”, a declarat Hagi.

