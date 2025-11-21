„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”

Marcelo Bielsa, 70 de ani, văzut de mulți drept un profesor al fotbalului, a avut o reacție neașteptată după ce a pierdut un amical cu Uruguayul, 1-5 în fața SUA. Chiar dacă a calificat „La Celeste” la turneul final din 2026.

Marcelo Bielsa este considerat un filosof al fotbalului, văzut de ceilalți antrenori din jurul lumii ca un profesor, un teoretician extraordinar.

Inclusiv Pep Guardiola îl apreciază mult și vorbește frumos de fiecare dată când are ocazia despre tehnicianul argentinian.

În vârstă de 70 de ani, „El Loco” este selecționerul naționalei Uruguayului din 15 mai 2023.

3 naționale a pregătit de-a lungul carierei Marcelo Bielsa: Argentina (1998-2004), Chile (2007-2011) și Uruguay (din 2023)

Bielsa nu vrea să demisioneze, dar afirmă: „Simt rușine”

A calificat „La Celeste” la Campionatul Mondial de pe locul 4, cu 28 de puncte (la un punct de poziția secundă, Ecuador), după 7 victorii, 7 egaluri și 4 înfrângeri.

Ultimele patru amicale nu au fost bune pentru echipa sa:

1-0 cu Republica Dominicană, 2-1 cu Uzbekistan, 0-0 cu Mexic și 1-5 cu SUA.

Foarfeca lui De Arrascaeta a adus doar un gol și un pic de spectacol. Dar Uruguayul lui Bielsa a primit 5 goluri Foto: Imago

Succese la limită cu adversari mult mai slab cotați, remiză contra Mexicului și un eșec usturător, 1-5 pe terenul americanilor.

La întoarcerea în Uruguay, Bielsa a spus ce avea pe suflet. Refuză ideea demisiei. Nu vrea să plece înaintea turneului final.

Simt rușine pentru acest rezultat, dar am aceeași hotărâre ca în prima zi să continui la națională până la Cupa Mondială. Dacă la un moment dat m-am gândit să demisionez, nu se întâmplă acum Marcelo Bielsa, selecționer Uruguay

„Vezi dacă sintagma «Îmi asum responsabilitatea» are vreo greutate sau nu”

Argentinianul anunță: „Proiectul nu se va opri, acesta este rezumatul conversației cu președintele federației”.

Fiecare idee a lui Bielsa, fiecare cuvânt capătă profunzime când vorbește:

Bielsa și eterna sa cutie frigorifică transformată în scaun pe teren, în timpul meciurilor Foto: Imago

„Trebuie să zici ce ai greșit pentru a vedea dacă sintagma «Îmi asum responsabilitatea» are vreo greutate sau nu.

Întotdeauna mi-am asumat responsabilitatea și am făcut-o într-un mod legitim, nu înșelător. Mereu am rezumat erorile pe care cred că le-am făcut”.

34 de meciuri are Bielsa ca selecționer al Uruguayului: 15 victorii, 12 egaluri, 7 înfrângeri

Bielsa: „Există persoane care nu sunt niciodată mulțumite cu nimic”

Faimosul tehnician sud-american a încheiat însă cu o observație cutremurătoare asupra propriei persoane.

„Susțin mereu un singur lucru: sunt toxic. Da, toxic. Iar asocierea cu mine înrăutățește persoanele din jurul meu”, a afirmat Bielsa.

„Există persoane toxice care văd doar greșeala, care cer permanent, care nu sunt niciodată mulțumite cu nimic”.

Știți pe ce se bazează acest comportament? Pe frică! Oamenii se tem mult mai mult să piardă decât le place să câștige Marcelo Bielsa, selecționer Uruguay

