Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!” +66 foto
Joyskim Dawa/ Captură ecran Digi Sport 1
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 15:11
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 15:12
  • Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul camerunez de la FCSB, și-a amintit un episod din copilărie și a explicat de ce își oferă tricourile de fotbal fanilor din Africa.
  • Ionuț Cercel (19 ani) a povestit cum a ajuns să joace la Farul Constanța și cum îl privește pe colegul său experimentat de la FCSB, Vlad Chiricheș (36 de ani).

Dawa a povestit că, atunci când era copil, purta un tricou al Barcelonei cu numele lui Thierry Henry pe spate. Francezul a ajuns la clubul catalan în 2007 și l-a părăsit în 2010.

Joyskim Dawa: „Când eram copil, aveam un singur tricou, al lui Thierry Henry”

„Când eram copil, aveam un singur tricou, al lui Henry, pe când juca la Barcelona. În majoritatea timpului îl aveam pe mine. Era portocaliu.

Când Henry a semnat cu Barcelona, am fost foarte fericit, iar tatăl meu mi-a cumpărat tricoul. În fiecare zi îl luam și îl puneam pe mine”, a declarat Dawa, pentru EAD, deținătorul drepturilor TV pentru Liga 1.

Thierry Henry a câștigat Cupa Mondială și Euro cu Franța, a obținut Liga Campionilor și două titluri în Spania cu Barcelona, alte două titluri în Anglia cu Arsenal și un titlu în Franța cu Monaco, printre altele.

Astăzi, Joyskim Dawa face cadou tricouri fanilor săi. Fundașul de la FCSB are un fan club în Camerun și consideră că este important să le ofere ceva suporterilor care îl susțin.

„Când iau tricouri și le dau oamenilor, sunt fericit pentru că ei mă susțin. Ei simt nevoia să aibă ceva de la mine.

În Africa, acest este foarte important. Când oamenii te susțin, trebuie să le oferi ceva ca să le arăți respect. Nu poți să vii și să nu dai nimic.

Viața în Africa este grea, iar atunci când primesc lucruri ca acestea, sunt foarte fericiți”, a mai spus fundașul.

Dawa are 10 selecții la naționala Camerunului și a câștigat singurele sale trofee la FCSB, de două ori campionatul și Supercupa României. Anterior, el a mai evoluat pentru Valmiera (Letonia), Mariupol (Ucraina) și Botoșani.

Fundașul nu a mai jucat de la finalul lunii martie, când a suferit o ruptură de ligament încrucișat în timpul unui meci al naționalei din Camerun.

Mihai Stoica a anunțat că Dawa ar putea reveni pe teren la meciul cu UTA Arad din Cupa României, programat pe 3 decembrie.

133
de meciuri a disputat Joyskim Dawa în tricoul lui FCSB. A marcat 12 goluri și a livrat 2 pase decisive

Ionuț Cercel: „Am avut un turneu cu Farul, m-au remarcat. Acolo a început povestea mea”

Ionuț Cercel, care a fost transferat de FCSB de la Farul pentru aproximativ un milion de euro, a rememorat cum a ajuns să joace pentru echipa lui Gheorghe Hagi.

„Am început la Techirghiol, acolo m-au trimis părinții mei. Eram mic și spargeam mingile pe acasă. Am avut un turneu cu cei de la Farul Constanța, atunci era Viitorul - Academia Hagi.

Marcasem un gol, m-au remarcat și m-am dus la Farul. Acolo a început povestea mea”, a declarat fundașul.

Cercel a evoluat în 14 meciuri pentru Farul, toate sub conducerea lui Gheorghe Hagi, și a vorbit despre relația sa cu acesta.

Am ascultat mereu de el și sunt foarte fericit că am stat de vorbă cu dânsul. M-a pus pe un drum foarte bun și el m-a format ca omul care am ajuns acum. Și acum mă simt ca un copil al lui, pentru că este și foarte mare, și are foarte multă experiență. Ionuț Cercel, fundaș FCSB

Cercel a evoluat alături de Vlad Chiricheș în cinci meciuri, fotbalist care a jucat anterior pentru Napoli, Tottenham, Cremonese și Sassuolo. Și pe care îl admiră.

„Mereu mă uit la el cu cel mai mare drag, când lucrează la sală sau face anumite lucruri pe teren, pentru că a fost și el acolo unde am ajuns eu, la cele mai mari echipe. Este ceva wow să fiu coleg cu el în vestiar.

Mereu urmăream meciurile lui, mai ales când a dat golul cu Ajax, atunci. Sunt foarte fericit că am ajuns să fiu coleg cu el”.

În 2013, Chiricheș a marcat un gol spectaculos de la distanță împotriva lui Ajax, lăsându-l fără reacție pe Veermeer, în Europa League.

Ce urmează pentru FCSB în Superliga

FCSB se află pe locul 9 în Superliga, cu 20 de puncte, în urma remizei cu Hermannstadt (3-3).

Elevii lui Elias Charalambous vor juca împotriva celor de la Petrolul, mâine, de la 20:30, în etapa #17 din Liga 1.

Hermannstadt - FCSB, meci
Hermannstadt - FCSB, meci

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
14:58
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”
15:24
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”
15:17
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final  nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
14:50
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
