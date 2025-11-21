Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”

Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul camerunez de la FCSB, și-a amintit un episod din copilărie și a explicat de ce își oferă tricourile de fotbal fanilor din Africa.

și a explicat de ce își oferă tricourile de fotbal fanilor din Africa. Ionuț Cercel (19 ani) a povestit cum a ajuns să joace la Farul Constanța și cum îl privește pe colegul său experimentat de la FCSB, Vlad Chiricheș (36 de ani).

Dawa a povestit că, atunci când era copil, purta un tricou al Barcelonei cu numele lui Thierry Henry pe spate. Francezul a ajuns la clubul catalan în 2007 și l-a părăsit în 2010.

Joyskim Dawa: „Când eram copil, aveam un singur tricou, al lui Thierry Henry”

„Când eram copil, aveam un singur tricou, al lui Henry, pe când juca la Barcelona. În majoritatea timpului îl aveam pe mine. Era portocaliu.

Când Henry a semnat cu Barcelona, am fost foarte fericit, iar tatăl meu mi-a cumpărat tricoul. În fiecare zi îl luam și îl puneam pe mine ”, a declarat Dawa, pentru EAD, deținătorul drepturilor TV pentru Liga 1.

Thierry Henry a câștigat Cupa Mondială și Euro cu Franța, a obținut Liga Campionilor și două titluri în Spania cu Barcelona, alte două titluri în Anglia cu Arsenal și un titlu în Franța cu Monaco, printre altele.

Astăzi, Joyskim Dawa face cadou tricouri fanilor săi. Fundașul de la FCSB are un fan club în Camerun și consideră că este important să le ofere ceva suporterilor care îl susțin.

„Când iau tricouri și le dau oamenilor, sunt fericit pentru că ei mă susțin. Ei simt nevoia să aibă ceva de la mine.

În Africa, acest este foarte important. Când oamenii te susțin, trebuie să le oferi ceva ca să le arăți respect. Nu poți să vii și să nu dai nimic.

Viața în Africa este grea, iar atunci când primesc lucruri ca acestea, sunt foarte fericiți”, a mai spus fundașul.

Dawa are 10 selecții la naționala Camerunului și a câștigat singurele sale trofee la FCSB, de două ori campionatul și Supercupa României. Anterior, el a mai evoluat pentru Valmiera (Letonia), Mariupol (Ucraina) și Botoșani.

Fundașul nu a mai jucat de la finalul lunii martie, când a suferit o ruptură de ligament încrucișat în timpul unui meci al naționalei din Camerun.

Mihai Stoica a anunțat că Dawa ar putea reveni pe teren la meciul cu UTA Arad din Cupa României, programat pe 3 decembrie.

133 de meciuri a disputat Joyskim Dawa în tricoul lui FCSB. A marcat 12 goluri și a livrat 2 pase decisive

Ionuț Cercel: „Am avut un turneu cu Farul, m-au remarcat. Acolo a început povestea mea”

Ionuț Cercel, care a fost transferat de FCSB de la Farul pentru aproximativ un milion de euro, a rememorat cum a ajuns să joace pentru echipa lui Gheorghe Hagi.

„Am început la Techirghiol, acolo m-au trimis părinții mei. Eram mic și spargeam mingile pe acasă. Am avut un turneu cu cei de la Farul Constanța, atunci era Viitorul - Academia Hagi.

Marcasem un gol, m-au remarcat și m-am dus la Farul. Acolo a început povestea mea” , a declarat fundașul.

Cercel a evoluat în 14 meciuri pentru Farul, toate sub conducerea lui Gheorghe Hagi, și a vorbit despre relația sa cu acesta.

Am ascultat mereu de el și sunt foarte fericit că am stat de vorbă cu dânsul. M-a pus pe un drum foarte bun și el m-a format ca omul care am ajuns acum. Și acum mă simt ca un copil al lui, pentru că este și foarte mare, și are foarte multă experiență. Ionuț Cercel, fundaș FCSB

Cercel a evoluat alături de Vlad Chiricheș în cinci meciuri, fotbalist care a jucat anterior pentru Napoli, Tottenham, Cremonese și Sassuolo. Și pe care îl admiră.

„Mereu mă uit la el cu cel mai mare drag, când lucrează la sală sau face anumite lucruri pe teren, pentru că a fost și el acolo unde am ajuns eu, la cele mai mari echipe. Este ceva wow să fiu coleg cu el în vestiar.

Mereu urmăream meciurile lui, mai ales când a dat golul cu Ajax, atunci. Sunt foarte fericit că am ajuns să fiu coleg cu el”.

În 2013, Chiricheș a marcat un gol spectaculos de la distanță împotriva lui Ajax, lăsându-l fără reacție pe Veermeer, în Europa League.

Ce urmează pentru FCSB în Superliga

FCSB se află pe locul 9 în Superliga, cu 20 de puncte, în urma remizei cu Hermannstadt (3-3).

Elevii lui Elias Charalambous vor juca împotriva celor de la Petrolul, mâine, de la 20:30, în etapa #17 din Liga 1.

FOTO: Hermannstadt - FCSB 3-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport