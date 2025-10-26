„A fost trădare!” Patronul FCSB nu s-a abținut! Acuzații după meciul care l-a costat titlul: „Blat, s-au dat la o parte!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a rememorat celebrul meci dintre Gloria Buzău și Steaua (1-1), din anul 2007.

Remiza avea s-o coste pe FCSB titlul la finalul sezonului, care a încheiat sezonul 2007/2008 la un punct de campioana CFR Cluj.

La Gloria Buzău, evoluau în acel moment mai mulți jucători împrumutați de la gruparea bucureșteană. Romeo Bunică a marcat atunci golul egalizator, din lovitură liberă, în minutul 90+2.

Gigi Becali, despre remiza cu Gloria Buzău care l-a costat titlul

„Acolo a fost dureros pentru că a fost trădare, eu am pus acolo un om, un antrenor, Ștefan Stoica. Eram la Monte Carlo și l-am sunat: «Băi Ștefane, te pun antrenor la Buzău! Ai obligația să crești jucători, nimic altceva». Șl ce a făcut? După aceea am aflat că el a fost secundul lui Ioan Andone (n.r. - antrenorul de atunci al CFR-ului), în Grecia!

Eu aveam acolo 6 jucători de-ai mei împrumutați ca să-i crească el. Deci eu îi dădeam, când venea luna, 10.000 de euro. Acțiunile erau pe numele lui Costel Bucur, dar eu îi dădeam banii și eu l-am angajat pe el.

Eu nu pot să spun niciodată: «Băi Ștefan Stoica, spune-le jucătorilor să se dea la o parte». Nu pot să fac asta niciodată. Eu nu pot să spun la un jucător sau la portar sau cine era. Dar era obligația lui să spună să nu joace agresiv, să nu accidenteze un jucător, că sunt ai Stelei! ”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali acuză: „ S-au dat la o parte cu CFR”

„El ce a făcut. S-a dat la o parte cu CFR, blat, și în cabină le-a zis că le dă primă… Au întrebat jucătorii ce fac, că sunt angajați la Steaua.

Le-a zis să intre pe teren și să câștige, să arate că sunt bărbați. Și când a văzut pe unul că a fost mai cu putere, l-a scos, l-a băgat pe Bunică ăla, care era rezervă.

L-a băgat că au fost alții care nu voiau să joace, că le era jenă. Și l-a băgat pe Bunică: «Intră tu și dă gol tu». Tu îți dai seama caracterul? Am mâncat bătaie, se întâmplă, dar trădarea e cea mai mare mizerie a lumii!”, a mai spus Becali.

Becali, condamnat după acțiunile de la finalul sezonului

FCSB, pe atunci sub numele de Steaua, avea să încheie sezonul la un punct în spatele CFR-ului. Ardelenii câștigau atunci primul titlu din istoria clubului.

„Roș-albaștrii” fuseseră inițial penalizați cu 6 puncte, pentru Cazul „Valiza”, când Gigi Becali a vrut să îi motiveze financiar înainte de ultima etapă pe jucătorii lui U Cluj, care o înfruntau pe CFR. „Feroviarii” au câștigat însă meciul cu 1-0, după un penalty transformat de Cadu.

FCSB a scăpat de sancțiune, însă Becali a fost condamnat ulterior, în 2013, la 3 ani de închisoare pentru dare de mită. Din cauza procesului pierdut de patron, „roș-albaștrii” au fost excluși un an din Europa, însă au putut evolua atunci în Liga Campionilor, pedeapsa fiind cu suspendare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport