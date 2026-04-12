Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul clubului FCSB, a rămas fără permis, după ce a depășit cu mult limita legală de viteză.

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali are probleme din cauza vitezei la volan.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 04:00, Gigi Becali a fost prins în timp ce circula cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h.

Patronul FCSB nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. A fost amendat și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, informație confirmată pentru GOLAZO.ro de Claudiu Costea, comisar al Brigării Rutiere din cadrul Poliției Capitalei.

Dacă era șoseaua liberă, de ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști: „Sunteți băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăla?” Gigi Becali, patron FCSB, pentru Digi24

În România, depășirea cu peste 50 km/h a limitei de viteză legale atrage suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Gigi Becali, scandal cu poliția: „105 km/h, un fleac pentru mine!”

Gigi Becali a rămas fără permis și în mai 2025, atunci când a fost surprins circulând cu 105 km/h într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h.

Incidentul s-a petrecut în zona Herăstrău, unde viteza maximă admisă este de 50 km/h și, potrivit omului de afaceri, polițiștii „stau la șmecherie” pentru a prinde șoferii care depășesc limita.

Mi-au luat carnetul ieri. Ei stau la șmecherie, de la pod, unde limita de viteză e de 60 km/h, apoi vine zona unde e 50. Acolo nu ai voie decât până la 100 km/h, ca să nu îți ia carnetul. Gigi Becali, în mai 2025

Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul intentat Poliției Rutiere după ce polițiștii i-au aplicat amendă și sancțiunea suspendării permisului de conducere 90 de zile, pentru depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h.

Dosarul a fost analizat de Judecătoria Sectorului 1 București, care a decis pe 5 martie 2026 să respingă contestația formulată de Becali. Decizia nu este definitivă, iar acesta are drept de apel.

