L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Foto: Iosif Popescu. Montaj: GOLAZO.ro
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 22:07
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 22:08
  • Gigi Becali (67 de ani) este încrezător că proiectul de lege propus de el va fi, în cele din urmă, aprobat, în ciuda voturilor negative în unanimitate din Senat.
  • Patronul FCSB își dorea ca regula folosirii unui jucător U21 să fie exclusă.

Mai mult, Becali voia să fie eliminată și prevederea potrivit căreia echipele trebuie să achite 10% dintr-o vânzare a unui jucător cluburilor care l-au format la nivel de copii și juniori.

Răspunsul lui Becali după ce propunerea sa de lege a fost respinsă de Senat: „Eu cred că va trece”

Chiar dacă proiectul de lege a fost respins cu vot negativ în unanimitate de către Senat și Comisia pentru Tineret și Sport, Gigi Becali este totuși încrezător că propunerea sa va fi acceptată de plenul Camerei Deputaților.

Cum poate pica o lege care nu a fost supusă votului? Haideți să vă spun cum se face. Se duce la comisii. A picat la Comisia de Sport, care este a lui AUR, a lui George Simion.

Mai merge acum la o comisie, cea de învățământ, care face și un raport. Apoi se face un raport comun de adoptare a legii, apoi în plenul Camerei Deputaților, la vot.

Mai durează 1-2 luni, dar asta nu înseamnă că Parlamentul va ține cont de comisia lui George Simion. Este vorba despre Comisia de Sport de la Camera Deputaților, la care președintele este de la AUR (n.r. - Ciprian Paraschiv).

Legea încă nu a fost supusă votului. E adevărat, a fost discutată la comisii, acum urmează la comisia de învățământ. Ele fac un raport, nu spun nu. Dar pot veni și eu cu amendamente la raportul pe care-l fac ele. Eu cred că va trece, nu știu, o să vedem”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la DigiSport, citat de gsp.ro.

Apoi, Becali l-a jignit pe fostul său prieten George Simion, președintele AUR: „E împotriva legii firii să mă obligi tu cu ce jucători să joc. Eu sunt societate comercială!

Nu sunt sigur dacă trec sau nu, doar am încercat să fac ceva. Dar nu, că este vagabondul acolo, el comandă la Comisia de Sport. Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este nimeni vagabond, sunt toți cuminți”.

Unanimitate anti-Gigi Becali în Parlament. Proiectul de Lege pentru a se elimina regula U21, respins cu 100% din voturi

Este vorba despre două lucruri pe care Becali le vrea eliminate. Și anume:

  • Să nu mai fie permisă regula U21 în Liga 1
  • Să nu mai existe prevederea că echipele trebuie să achite 10% dintr-o vânzare a unui jucător cluburilor care l-au format la nivel de copii și juniori. 

Schimbările propuse de Becali au ajuns, într-o primă fază, în Senat, care a fost prima cameră a Parlamentului sesizată.

Deși nu e o cameră decizională, Senatul a respins cu unanimitate proiectul, în ședința din 3 septembrie. Au fost 108 senatori prezenți și toți au votat împotriva lui Gigi Becali.

Cum arată articolul nou pe care Gigi Becali îl vrea introdus în Legea Sportului, privitor la regula U21:

  • Se interzice federațiilor sportive naționale să impună obligativitatea utilizării în competițiile oficiale a sportivilor pe criterii de vârstă. Selecția sportivilor se va realiza exclusiv pe baza valorii sportive. 

Cum arată articolul nou pe care Gigi Becali îl vrea introdus în Legea Sportului, privitor la regula cotei de 10% din transferuri:

  • Prin excepție, cluburile sportive organizate ca societăți comerciale private sunt scutite de la plata indemnizației de 10% din transferurile interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile școlare

09:34
