FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 23:36
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 23:43
  • Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că vrea la FCSB încă un fundaș central după ce veteranul Vlad Chiricheș (35 de ani) va fi scos de pe listele pentru Liga 1 și Europa League.
  • Patronul campioanei a vorbit despre variantele Andrei Rus (ajuns la Craiova), Mario Tudose (FC Argeș) și Leo Bolgado (CFR Cluj).
  • Finanțatorul roș-albaștrilor a vorbit din nou și despre interesul pentru Louis Munteanu (23 de ani)

FCSB continuă să caute soluții pentru centrul apărării, unde, până la revenirea lui Dawa, se bazează doar pe Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac.

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB: „Vom mai lua un fundaș”

Întrebat dacă va mai aduce vreun jucător pe ultima sută a perioadei de mercato, care se va închide pe 9 septembrie, Gigi Becali a anunțat că își mai dorește un fundaș central.

Acesta a explicat și de ce l-a refuzat pe Adrian Rus (29 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Pisa, care între timp a semnat cu rivala U Craiova.

„Nu știm cine, dar cu siguranță vom lua un fundaș central. Puteam să-l iau pe Rus, dar dacă nu-l vor oamenii? Vreți să mă apuc să zic de ce? Nu e frumos! MM îi știe istoria, e enciclopedie. L-am întrebat, dar nu mai spun ce mi-a zis. Mi-a spus că am mai vrut să-l iau și acum 7-8 ani.

Nu mai țineam minte. Ăștia de unde era el voiau să scape de el. Nu-mi pare rău că l-a luat Craiova, nu-l voiam. Dacă îl voiam eu, pentru că îl vedeam, putea să zică oricine orice, îl luam”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Bolgado, prea scump

După Graovac, patronul FCSB și-ar mai dori un fundaș de la CFR Cluj. Leo Bolgado (27 de ani) l-a impresionat, însă, deși n-ar mai fi dorit de ardeleni, prețul său ar fi de aproape un milion de euro:

„Pe Bolgado îl știu, îmi place. E lent, dar îl iau dacă dă cu capul. Cum era și Szukala, pe care nu-l știam atunci. Când am văzut că dă cu capul, l-am și luat.

M-a sunat cineva și mi-a zis că CFR vrea 800.000 de euro. Voi sunteți nebuni? Vor să scape de el, dar cer 800.000 de euro! Ar trebui să zică mersi că scapă de el.

Să-mi dea ei mie bani și îl iau. Păi, n-ați văzut că eu dau bani când vreau să scap de un jucător. Îl luam, dar nu dau 800.000”.

Tudose, propus de Dani Coman

Becali a dezvăluit și cum au început negocierile cu FC Argeș pentru fundașul Mario Tudose (20 de ani): „Nici nu-l știam. MM mi-a zis că s-a întâlnit cu Dani Coman și i-a zis că ni-l dă pe Tudose”.

FCSB a făcut o ofertă și sunt șanse mari ca Tudose să ajungă sub comanda lui Charalambous și Pintilii.

Transferul lui Louis Munteanu = 6 milioane de euro

Becali nu renunță la Louis Munteanu, golgheterul CFR-ului, pentru care a oferit 4,5 milioane de euro.

„La Luis Munteanu rămâne oferta valabilă oricât timp este el fotbalist. Bine, încă un an-doi, că după aceea, dacă îmbătrânește, poate nu mai e, nu?

Mi-a zis un prieten: «Bă, Gigi, cred că dacă-i dai șase, ți-l dau ăștia». Păi am înnebunit?”, a declarat Becali.

CFR Cluj gigi becali liga 1 fcsb louis munteanu leo bolgado mario tudose
