Gigi Becali a vorbit despre planurile de transferuri de la FCSB, chiar în ziua în care a împlinit 68 de ani.

Latifundiarul l-a ironizat apoi pe Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor al roș-albaștrilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elias Charalambous, antrenorul alături de care FCSB a câștigat două titluri consecutive, a semnat în Grecia, cu Levadiakos.

Becali nu l-a iertat pe Charalambous: „ I-am dat mesaj cum mi-a dat și el mie”

Întrebat dacă i-a transmis vreun mesaj tehnicianului cipriot, Gigi Becali a răspuns ironic:

„I-am dat un mesaj de baftă cum mi-a dat și el mie când ne-am calificat în Conference League”.

După plecarea lui Charalambous, echipa a fost preluată de Mirel Rădoi, însă acesta a stat pe bancă doar cinci meciuri, înainte să plece la Gaziantep.

În locul său a fost instalat Marius Baciu, care a dus FCSB în turul doi preliminar al Conference League după victoria din barajul cu Dinamo.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

Becali schimbă strategia la transferuri: „Nu ne grăbim. Nu mai aduc ciurucuri”

Până acum, FCSB a rezolvat un singur transfer important în această vară, fundașul dreapta Ronny Labonne, adus de la Caen.

Gigi Becali a anunțat că FCSB mai pregătește două transferuri în această vară: un atacant, pentru care clubul ar putea plăti aproximativ 1,5 milioane de euro, și un mijlocaș central.

„Astăzi vine Mihai Stoica. A selectat patru mijlocași și un atacant, să vedem.

Este unul pe care se dau bani, nu vă mai spun nimic, pentru că oricând spun eu ceva, cioflingarii vin imediat călare.

Nu ne grăbim, pentru că toți tatonează. Nu mai aduc ciurucuri, ca Kiki sau ca Vasilică, Ionică. Nu mai există. Ori aduc marfă, ori nu o mai fac” , a declarat patronul FCSB-ului, despre transferurile dorite.

Becali a explicat că FCSB nu se grăbește în privința posibilelor reveniri ale lui Denis Drăguș și Florinel Coman.

„Așteptăm, așteptăm”, a spus patronul roș-albaștrilor, când a fost întrebat despre cei doi.

În cazul lui Denis Drăguș, principala problemă rămâne partea financiară. Atacantul este sub contract cu Trabzonspor, iar FCSB ar trebui să facă un efort important pentru a-l convinge să revină în Superliga.

Atacantul ar câștiga aproximativ 1,7 milioane de euro pe an și nu ar accepta o revenire în Superliga pentru mai puțin de un milion de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport