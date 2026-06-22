Ronny Labonne (28 de ani) a susținut prima sa conferință de presă din postura de jucător al celor de la FCSB.

Fundașul a explicat de ce a acceptat oferta roș-albaștrilor și a dezvăluit că a mai fost dorit și de o altă echipă din Liga 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Roș-albaștrii” s-au reunit astăzi și a început pregătirile pentru noul sezon, iar printre cei 21 de fotbaliști prezenți la controlul medical s-a aflat și Ronny Labonne, fundașul lateral transferat în această vară de la Caen.

Citește și O nouă plecare de la FCSB Jucătorul a fost prezentat deja de o altă echipă din Liga 1 Citește mai mult O nouă plecare de la FCSB Jucătorul a fost prezentat deja de o altă echipă din Liga 1

VIDEO. Ronny Labonne: „Când un club de acest nivel te dorește, nu stai pe gânduri”

În cadrul conferinței de presă de luni, noul transfer al celor de la FCSB a explicat cum a ajuns să fie transferat de formația roș-albastră.

„Eram în vacanță, m-a sunat agentul. Când un club de acest nivel te dorește, nu stai pe gânduri, alegi imediat. Sunt bucuros că sunt aici. Oricine cunoaște numele acestui club în străinătate.

Am discutat și cu un coleg de națională de la UTA, dar știam ce echipă mare e. La un astfel de club toate obiectivele sunt mari. Am un prieten care joacă la UTA, urmăream meciurile, știu nivelul. Este un campionat cu un nivel bun”, a spus în primă parte Labonne.

Ronny Labonne este nerăbdător să joace într-un derby cu Dinamo.

„Știu despre derby-urile cu Dinamo, mă cunosc cu Homawoo (n.r. fostul jucător al lui Dinamo), știu ce intensitate și ce atmosferă e. Abia aștept să joc într-un astfel de derby.

Nu știu dacă e transferul vieții mele, dar știu că e un transfer important. E un club mare, urmărit de toată lumea, de aici poți ajunge oriunde.

Vin de la un club unde patron este Mbappe (n.r. Caen), nu e importantă presiunea, eu trebuie să dau 100% și să fiu bine”, a mai adăugat fundașul dreapta.

Ronny Labonne: „Puteam semna pentru Farul”

Jucătorul originar din Martinica a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani putea semna cu Farul, dar mutarea a picat după ce a suferit o accidentare.

„Îi știu pe Olaru, pe Mutu, pe Hagi și pe fiul lui (n.r. Ianis Hagi). Acum câțiva ani puteam semna pentru Farul, echipa dânsului, dar m-am accidentat”, a mai adăugat Labonne.

La un club de asemenea nivel trebuie să ai obiective mari. Vom lupta pentru toate trofeele și vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele. Ronny Labonne, jucător FCSB

Ronny Labonne a a continuat și a precizat că toată familia sa a fost de acord cu acest transfer.

„Familia mea, agenții mei și prietenii mei. Toată lumea a fost de acord cu acest proiect. Am avut și alte opțiuni, dar am ales-o pe aceasta pentru că am simțit că sunt dorit aici și pentru că ne doream să venim într-o țară frumoasă”.

Întrebat dacă se gândește și la echipa națională, Martinica, pentru care a bifat 6 selecții, Labonne a adăugat:

„Da, este un obiectiv. După ce am semnat aici, selecționerul m-a sunat și m-a felicitat. Este foarte bucuros că am ajuns la un club atât de important. De acum depinde de mine să joc bine. Dacă voi avea evoluții bune, sunt convins că mă va urmări în continuare”.

250.000 de euro este cota de piață a lui Ronny Labonne, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Ronny Labonne a mai evoluat la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.

În ultimul sezon, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. El a reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

Cifrele din cariera lui Ronny Labonne:

Lyon-La Duchere - 21 de meciuri, o goluri, 3 pase decisisve

SM Caen - 26 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

Lorient B - 31 de meciuri, 1 gol, 10 pase decisive

Nimes - 64 de meciuri, 1 gol, 2 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport