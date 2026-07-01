Ultimatum Rareș Ilie e aproape de revenirea în Liga 1, dar clubul pune presiune: „Mingea e la el, nu-l putem aștepta la nesfârșit”

Marius Bilașco (44 de ani), directorul sportiv al Rapidului, a dezvăluit în ce stadiu sunt negocierile cu Rareș Ilie (23 de ani), mijlocașul lui Nice.

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În vara anului 2022, Nice le plătea celor de la Rapid suma de 4 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru francezi, fiind mai mult împrumutat la Maccabi Tel-Aviv (Israel), Lausanne (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

Marius Bilașco, despre Rareș Ilie: „Nu putem să-l așteptăm foarte mult timp”

Oficialul Rapidului a vorbit despre potențialul transfer al lui Rareș Ilie, care are de luat o decizie în perioada următoare privind viitorul său.

„Mingea este la Rareș Ilie, depinde ce vrea el să facă. Nu putem să-l așteptăm foarte mult timp. Noi îl dorim, am făcut o ofertă despre care credem că e maximum pe care îl putem oferi pentru un jucător pe care îl considerăm extrem de important și pe care antrenorul îl dorește foarte mult.

Sunt anumite lucruri care nu depind de noi, ține de ce își dorește el și de cum îl sfătuiesc cei de pe lângă el.

Nu i-am dat un termen limită, dar i-am explicat la ultima discuție că nu putem aștepta foarte mult. I-am spus că nu putem sta până începe campionatul”, a declarat Marius Bilașco la Digi Sport.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

În sezonul recent încheiat, Ilie a evoluat în 28 de ori meciuri pentru Empoli, în Serie B. A înscris de două ori şi a oferit patru pase decisive.

Rareș Ilie/ Foto: sportpictures.eu

Cifrele lui Rareș Ilie din carieră:

Rapid: 60 de meciuri, 9 goluri, 12 pase decisive

FC Lausanne-Sport: 32 de meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive

Empoli: 28 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

Catanzaro: 15 meciuri, 3 pase decisive

Nice: 10 meciuri

Maccabi Tel Aviv: 9 meciuri, o pasă decisivă

Giuleștenii vor debuta pe teren propriu în Liga 1, cu un meci împotriva nou-promovatei Sepsi, programat luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

Program Rapid, în cantonamentul din Austria

În prezent, Rapid se află în Austria, unde va disputa patru meciuri amicale înainte de startul noului sezon.

2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)

5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

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