Băluță, în liga secundă! Cu cine a semnat fostul jucător de la FCSB, după eșecul din Statele Unite
Băluță, în liga secundă! Cu cine a semnat fostul jucător de la FCSB, după eșecul din Statele Unite

George Neagu
Publicat: 07.02.2026, ora 11:11
Actualizat: 07.02.2026, ora 11:11
  • Alexandru Băluță (32 de ani) a semnat cu Boluspor, formație din liga a doua din Turcia, după experiența nereușită din SUA.

Alex Băluță a fost transferat de LAFC la finalul lunii august 2025, dar nu a reușit să se impună în MLS.

Românul a jucat într-un singur meci, cu Toronto, scor 2-0, în campionat, bifând doar 14 minute.

Alex Băluță a semnat cu Boluspor

„Clubul nostru a semnat un contract cu fotbalistul român Alexandru Băluță până la sfârșitul sezonului.

Născut pe 13 septembrie 1993 în Craiova, România, Alexandru Băluță joacă pe postul de extremă și mijlocaș ofensiv.

Băluță și-a început cariera de fotbalist profesionist la echipa românească Chindia Târgoviște și a jucat pentru diferite echipe de-a lungul carierei sale, printre care Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

Experimentatul jucător ofensiv a jucat cel mai recent pentru echipa americană Los Angeles FC”, a scris Boluspor pe Instagram.

Boluspor se află pe locul 8 în liga a doua din Turcia, cu 35 de puncte acumulate după 23 de etape.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Alexandru Băluță, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Alexandru Băluță a mai jucat la Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

Cifrele lui Alex Băluță din carieră:

  • Universitatea Craiova: 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive
  • Puskas Akademia - 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive
  • FCSB: 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive
  • Chindia Târgoviște: 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă
  • Slavia Praga: 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive
  • Farul Constanța: 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive
  • Slovan Liberec: 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive
  • LAFC: 1 meci

