Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze

Florin Tănase își dăduse acordul să prelungească înțelegerea cu FCSB pentru 2 ani, însă nu a parafat contractul.

Acum are pe masă o propunere extrem de tentantă, cu salariu de milioane de euro din China.

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FCSB l-a vândut pe Darius Olaru în Belgia, însă e pe cale să mai piardă o piesă importantă. E vorba despre Florin Tănase, care a terminat contractul în această vară, dar despre care Gigi Becali spusese recent că va semna prelungirea pe 2 ani.

Tănase a plecat însă în vacanță fără să parafeze înțelegerea, iar conform surselor GOLAZO.ro a primit o ofertă imensă din Asia.

E vorba despre un club din China, care i-a pus pe masă un contract pe 2 ani, cu un salariu total de 3.000.000 de euro pentru acest interval, la care s-ar adăuga și alte bonusuri.

Oferta gigantică schimbă complet planurile pe care Tănase le făcuse atunci când își dăduse acordul verbal de a continua la FCSB.

El trebuie să le ofere chinezilor un răspuns în această săptămână. Va avea o discuție cu Gigi Becali în zilele viitoare, pentru a vedea ce propunere financiară va primi și din partea FCSB.

Becali însă n-ar mai fi dispus să-i ofere același nivel financiar, datorită căruia în primul sezon după ce a revenit la echipă a câștigat 1.000.000 de euro.

Tănase n-ar fi la prima experiență în străinătate. El a fost vândut de FCSB în 2022, în Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, club care a achitat 3.000.000 de euro. Nu a convins nici acolo, dar nici în Arabia Saudită, la Al Okhdoud, unde a jucat în 2023-024.

În schimb, în cei 2 ani la FCSB, 2024-2026, cifrele lui sunt bune:

93 de meciuri jucate

22 goluri marcate

14 pase de gol

23 de meciuri în Europa

2 goluri marcate în cupele europene

5 pase de gol în Europa

Tănase, care are 31 de ani și jumătate, s-ar alătura în campionatul din China unei alte vedete din Liga 1 care a plecat în vara lui 2025. Mitriță a fost vândut de Craiova și a avut prestații excelente în prima ligă chineză.

Dacă Tănase ar da curs ofertei din China, atunci ar rămâne fără ambii mijlocași centrali ofensivi pe care i-a avut în sezonul trecut.

Fără Tănase și Olaru, variantele staff-ului tehnic s-ar numi Cisotti și noul venit Anderson Ceara, brazilianul cumpărat de la Csikszereda pentru 450.000 de euro.

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