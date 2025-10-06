Florinel Coman, negocieri cu FCSB! Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Florinel Coman (27 de ani), fostul jucător al campioanei.

Florinel Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024, atunci când a fost transferat de qatarezii de la Al-Gharafa.

Florinel Coman, negocieri cu FCSB: „Vreau să joc, nea Gigi”

Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Florinel Coman, atunci când jucătorul voia să revină la formația bucureșteană.

Becali l-a sfătuit pe acesta să rămână în afara României, pentru a-și rezolva viitorul din punct de vedere financiar.

„Păi, nu cred… (n.r. că Florinel Coman ar putea reveni la FCSB). Eu i-am dat lui următorul sfat: «Banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane! Mai ai și tu 1,5-2 milioane, ce ai luat de la mine. Să-ți iei banii, trage din dinți, suferă, dar ia banii pentru familia ta! Lasă fotbalul» . Așa i-am spus lui!

El a spus: «Da, nea Gigi, dar vreau să joc». Eu i-am spus atunci «Lasă fotbalul». El voia să vină la noi, a fost la mine acasă. I-am spus atunci «Uită-te la mine, în ochii mei! Promite-mi că nu te mai interesează fotbalul, ci banii.

Fotbalul trece, dar banii rămân la copilul tău. Îi iubești pe copilul tău și pe nevasta ta? Atunci stai și suferă pentru copilul tău și pentru nevasta ta».

Mi-a spus atunci că așa va face”, a transmis Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali: „ I-am spus să-și vadă de treaba lui”

Florinel Coman a fost prezent la victoria obținută de FCSB în fața Universității Craiova, scor 1-0. Jucătorul a fost reperat de camerele TV în lojă, alături de Mihai Stoica, îmbrăcat în însemnele campioanei.

„Ieri a venit că era în aeroport, îi plesnea capul, îl durea capul. I-am trimis o asistentă ca să-i facă o perfuzie. I-a făcut ce i-a făcut, iar după trei ore era nou-nouț.

I-am spus să-și ia banii, să-și vadă de treaba lui cu fotbalul. Îi dai copilului tău să mănânce fotbal, există vreo bancă în care bagi în cont fotbal? I-am spus atunci să-și ia banii!

Cei de acolo au o opțiune pentru încă un an, au 3+1, dar nu o să o activeze ei. Să-și ia cei 6 milioane în cei trei ani, iar după poate să vină la mine. Îi mai dau și eu 7-800.000 de euro pe an”, a adăugat Becali.

FOTO Florinel Coman a asistat la FCSB - U Craiova 1-0

Mihai Stoica despre Florinel Coman: „Are și un salariu foarte bun”

Întrebat despre situația lui Florinel Coman, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a declarat azi, la Prima Sport:

„Coman e ok. Joacă, are și un salariu foarte bun. Ei (n.r. Al-Gharafa) nu s-au comportat bine cu el. L-au scos de pe listă, fiind accidentat.

Totuși, nu faci așa ceva, pentru că nu era o accidentare de durată, drept dovadă el a plecat apoi la Cagliari și a jucat, a și marcat. Îi sunt datori într-un fel...”.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

