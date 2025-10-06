Florinel Coman, negocieri cu FCSB!  Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi”  +9 foto
Florinel Coman FOTO: Sport Pictures
Superliga

Florinel Coman, negocieri cu FCSB! Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 20:24
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 20:26
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Florinel Coman (27 de ani), fostul jucător al campioanei.

Florinel Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024, atunci când a fost transferat de qatarezii de la Al-Gharafa.

Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește și
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!

Florinel Coman, negocieri cu FCSB: „Vreau să joc, nea Gigi”

Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Florinel Coman, atunci când jucătorul voia să revină la formația bucureșteană.

Becali l-a sfătuit pe acesta să rămână în afara României, pentru a-și rezolva viitorul din punct de vedere financiar.

„Păi, nu cred… (n.r. că Florinel Coman ar putea reveni la FCSB). Eu i-am dat lui următorul sfat: «Banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane! Mai ai și tu 1,5-2 milioane, ce ai luat de la mine. Să-ți iei banii, trage din dinți, suferă, dar ia banii pentru familia ta! Lasă fotbalul». Așa i-am spus lui!

El a spus: «Da, nea Gigi, dar vreau să joc». Eu i-am spus atunci «Lasă fotbalul». El voia să vină la noi, a fost la mine acasă. I-am spus atunci «Uită-te la mine, în ochii mei! Promite-mi că nu te mai interesează fotbalul, ci banii.

Fotbalul trece, dar banii rămân la copilul tău. Îi iubești pe copilul tău și pe nevasta ta? Atunci stai și suferă pentru copilul tău și pentru nevasta ta».

Mi-a spus atunci că așa va face”, a transmis Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali: „I-am spus să-și vadă de treaba lui”

Florinel Coman a fost prezent la victoria obținută de FCSB în fața Universității Craiova, scor 1-0. Jucătorul a fost reperat de camerele TV în lojă, alături de Mihai Stoica, îmbrăcat în însemnele campioanei.

„Ieri a venit că era în aeroport, îi plesnea capul, îl durea capul. I-am trimis o asistentă ca să-i facă o perfuzie. I-a făcut ce i-a făcut, iar după trei ore era nou-nouț.

I-am spus să-și ia banii, să-și vadă de treaba lui cu fotbalul. Îi dai copilului tău să mănânce fotbal, există vreo bancă în care bagi în cont fotbal? I-am spus atunci să-și ia banii!

Cei de acolo au o opțiune pentru încă un an, au 3+1, dar nu o să o activeze ei. Să-și ia cei 6 milioane în cei trei ani, iar după poate să vină la mine. Îi mai dau și eu 7-800.000 de euro pe an”, a adăugat Becali.

FOTO Florinel Coman a asistat la FCSB - U Craiova 1-0

Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (1).jpg
Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (1).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (2).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (3).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (4).jpg Florinel Coman alaturi de MM Stoica la FCSB - U Craiova. Captura Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica despre Florinel Coman: „Are și un salariu foarte bun”

Întrebat despre situația lui Florinel Coman, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a declarat azi, la Prima Sport:

„Coman e ok. Joacă, are și un salariu foarte bun. Ei (n.r. Al-Gharafa) nu s-au comportat bine cu el. L-au scos de pe listă, fiind accidentat.

Totuși, nu faci așa ceva, pentru că nu era o accidentare de durată, drept dovadă el a plecat apoi la Cagliari și a jucat, a și marcat. Îi sunt datori într-un fel...”.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

Reacție categorică  Premierul vrea eliminarea sistemului VAR:  „Ei ar trebui să ia deciziile”
Campionate
20:02
Reacție categorică Premierul vrea eliminarea sistemului VAR: „Ei ar trebui să ia deciziile”
Citește mai mult
Reacție categorică  Premierul vrea eliminarea sistemului VAR:  „Ei ar trebui să ia deciziile”
Mingea de miliarde Lansarea balonului de joc Adidas a Cupei Mondiale 2026 se transformă într-o mașinărie de marketing global
Campionatul Mondial
19:20
Mingea de miliarde Lansarea balonului de joc Adidas a Cupei Mondiale 2026 se transformă într-o mașinărie de marketing global
Citește mai mult
Mingea de miliarde Lansarea balonului de joc Adidas a Cupei Mondiale 2026 se transformă într-o mașinărie de marketing global

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
gigi becali Mihai Stoica liga 1 fcsb florinel coman
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share