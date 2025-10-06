Mingea de miliarde Lansarea balonului de joc Adidas a Cupei Mondiale 2026 se transformă într-o mașinărie de marketing global
  • Adidas își propune să vândă în anul Cupei Mondiale produse de două miliarde de euro, din care aproape jumătate să fie reprezentat de mingile-replică

Lansarea oficială a mingii de joc pentru Cupa Mondială FIFA 2026 de către Adidas, petrecută joi, nu reprezintă doar prezentarea unui nou echipament sportiv de top, ci este semnalul de start pentru o afacere de miliarde de dolari.

Acest eveniment, dezbătut în presa financiară internațională în ultimele zile, subliniază valoarea la care au ajuns drepturile de branding în fotbalul de elită.

Adidas - FIFA, o relație bazată pe exclusivitate

Colaborarea dintre Adidas și FIFA este un model de longevitate, datând oficial din 1970. Acest parteneriat garantează producătorului german exclusivitatea asupra mingii de joc.

Înțelegerea a fost extinsă în 2013 și se întinde acum până în 2030. Deși cifrele exacte sunt confidențiale, estimările din presa de business sugerează că Adidas contribuie cu peste 100 de milioane de dolari la o ediție de Cupă Mondială.

Contractul asigură Adidas exclusivitatea absolută, adică dreptul de a furniza mingea de joc, echipamentul pentru arbitri, personalul de organizare și voluntari la toate competițiile FIFA (inclusiv Cupa Mondială masculină și feminină).

Inovații tehnologice și adaptare la climă

Noua minge se dorește a fi una revoluționară. Pentru 2026, inovațiile majore vizează integrarea avansată în sistemul de arbitraj.

  1. Senzori de poziționare: Noua minge va conține, cel mai probabil, senzori de mișcare dezvoltați de Adidas în colaborare cu alți parteneri tech. Acești senzori transmit date de mare precizie în timp real, esențiale pentru sistemele semi-automate de detectare a ofsaidului folosite de FIFA.

2. Aerodinamica multi-climatică: Deoarece Cupa Mondială 2026 se va desfășura în trei țări - SUA, Canada și Mexic - și în condiții climatice extrem de variate, de la altitudine mare la umiditate crescută, designul mingii trebuie să fie extrem de performant.

Adidas a investit mult, dar speră că va merita din plin

Cercetarea și dezvoltarea necesare pentru a atinge acest obiectiv costă milioane de euro, dar cei de la Adidas speră să-și recupereze ușor investiția din vânzări.

O minge oficială urmează să fie comercializată cu circa 160 de dolari, deși costul de producție e semnificativ mai mic.

În lunile premergătoare și în timpul unui turneu major, se vând milioane de replici și versiuni de antrenament ale mingii. Volumul cumulat al vânzărilor de mingi de fotbal generate de campania Cupei Mondiale depășește 500 de milioane de dolari pentru Adidas pe ciclu. Dar pentru 2026 ar putea să se îndrepte chiar spre un miliard.

Mingea e doar produsul-ancoră

În plus, mingea funcționează ca un produs-ancoră. Ea motivează cumpărarea altor articole ale firmei, ghete, tricouri, echipamente, asociate cu vedetele care folosesc produsele firmei germane, precum Lionel Messi sau Jude Bellingham, amplificând exponențial veniturile totale.

Adidas și-a propus să atingă în jur de două miliarde de euro din vânzări în anul Cupei Mondiale, incluzând tricouri, echipamente, mingi, etc.

Mai ales în contextul în care ediția din 2026 va fi prima cu 48 de echipe și se așteaptă să fie cea mai vizionată și, implicit, cea mai profitabilă din istorie. Iar succesul financiar al Adidas este direct legat de impactul global al Cupei Mondiale.

Cupa Mondiala marketing sportiv adidas MINGE
