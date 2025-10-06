Reacție categorică  Premierul vrea eliminarea sistemului VAR:  „Ei ar trebui să ia deciziile”

Friedrich Merz (69 de ani), cancelarul Germaniei, a vorbit despre posibilitatea eliminării sistemului VAR.

Sistemul VAR a fost introdus în Bundesliga începând cu sezonul 2017-2018, respectiv 2019 - 2020, în Bundesliga 2.

De atunci, mai mulți fani și experți au dezbătut utilitatea arbitrajului video. Acum, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, are emis o părere în acest sens.

Friedrich Merz nu ar avea nimic împotriva eliminării sistemului VAR

Merz, un suporter al Borussiei Dortmund care a făcut parte din consiliul formației de pe „Signal Iduna Park” până în iunie 2014, nu s-ar opune eliminării sistemului VAR.

„Nu aș avea nimic împotrivă dacă s-ar renunța la el și s-ar avea încredere în deciziile arbitrilor.

Avem deja patru arbitri la fiecare meci, așa că ei ar trebui să poată lua deciziile”, a declarat Mertz, citat de bild.de.

Cum funcționează VAR în Bundesliga

Fiecare meci din Bundesliga și, începând cu sezonul 2019/20, fiecare meci din Bundesliga 2, are un arbitru VAR, care se află în centrul de comandă VAR din Koln și poate revizui rapid incidentele care au loc pentru a ajuta arbitrul de pe teren.

După ce vizionează reluările TV, arbitrul VAR îi transmite opinia omologului său din stadion prin intermediul căștii purtate de oficialii meciului.

Arbitrul de pe teren va semnaliza apoi, ca de obicei, decizia sau va forma un pătrat cu mâinile pentru a semnala fie o revizuire pe teren, fie că decizia inițială a fost modificată.

Decizia este apoi afișată și pe ecranele din jurul terenului pentru a comunica spectatorilor decizia finală.

Ce incidente sunt analizate?

Există patru cazuri clare în care VAR poate analiza incidentele prin intermediul reluărilor TV.

Goluri: Au existat încălcări care au dus la un gol, inclusiv offside, faulturi sau ieșirea mingii din joc? A fost anulat corect un gol pentru o încălcare?

Au existat încălcări care au dus la un gol, inclusiv offside, faulturi sau ieșirea mingii din joc? A fost anulat corect un gol pentru o încălcare? Cartonașe roșii: Eliminarea este justificată? Arbitrii de pe teren au omis vreun fault grav sau au judecat greșit un fault?

Eliminarea este justificată? Arbitrii de pe teren au omis vreun fault grav sau au judecat greșit un fault? Penalty: Decizia de a acorda penalty este corectă? Ar fi trebuit acordat un penalty pentru un fault neobservat de arbitrul meciului?

Decizia de a acorda penalty este corectă? Ar fi trebuit acordat un penalty pentru un fault neobservat de arbitrul meciului? Cartonașe galbene/roșii: Există un caz de identitate greșită? Trebuie menționat că VAR nu poate interveni pentru a judeca meritele cartonașelor galbene, ci doar ale celor roșii.

Cine are ultimul cuvânt?

VAR poate doar să-și exprime opinia. Arbitrul meciului are trei opțiuni atunci când ascultă părerea colegului său:

Să nu schimbe decizia.

Să accepte sugestia VAR cu privire la o decizie.

Să vizioneze din nou incidentul pe un ecran TV din stadion, scrie bundesliga.com

