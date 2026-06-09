„Atât spun: va veni la mine” Becali insistă pe subiectul Florinel Coman la FCSB: „O să vadă toată lumea” +50 foto
Florinel Coman. Foto: Raed Krishan
Superliga

„Atât spun: va veni la mine” Becali insistă pe subiectul Florinel Coman la FCSB: „O să vadă toată lumea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 15:13
  • Gigi Becali (67 de ani) continuă să creadă într-o revenire a lui Florinel Coman (28 de ani) la FCSB.
  • Patronul roș-albaștrilor spune că îl așteaptă la echipă, dacă acesta va reuși să se elibereze de clubul din Qatar.
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Coman le-ar fi transmis deja celor de la Al-Gharafa că își dorește să plece în această vară.

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Florinel Coman vrea să plece de la Al-Gharafa. Gigi Becali: „Va veni la mine”

Internaționalul român este nemulțumit de situația de la club și de faptul că a fost folosit pe un post care nu îi convine, în zona dreaptă a atacului.

„Dacă Florinel Coman va pleca de acolo, va veni la mine. Atât spun: va veni la mine!

Despre restul transferurilor o să vedeți și voi, o să vadă toată lumea. Se va vedea la momentul în care se vor face”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, în barajul pentru Conference League

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Declarația vine la câteva zile după ce Gigi Becali s-a fotografiat alături de Florinel Coman și Denis Drăguș la tăierea moțului copilului lui Ianis Hagi.

Imaginile au fost publicate chiar de Coman, atacantul celor de la Al-Gharafa.

Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg
Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpeg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (1).jpg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpeg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (2).jpg Imagini de la tăierea moțului fiului lui Ianis Hagi (3).jpeg
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Florinel Coman a ajuns la Al-Gharafa în vara lui 2024, după despărțirea de FCSB, însă aventura din Qatar nu a mers așa cum spera.

În primul sezon a jucat doar jumătate de stagiune, apoi a fost împrumutat la Cagliari, în Serie A.

Totuși, italienii nu l-au păstrat după perioada petrecută în Sardinia.

9 meciuri
a jucat Florinel Coman pentru Cagliari, formație la care a marcat un singur gol

În actualul sezon, Coman a adunat 26 de meciuri în toate competițiile pentru Al-Gharafa și a marcat de patru ori. Dintre acestea, 15 apariții au fost în campionat.

Planul reprezentanților săi ar fi ca fotbalistul să revină în Italia, fie în Serie A, fie în Serie B.

Coman ar fi fost deja propus mai multor cluburi, în încercarea de a găsi o soluție pentru sezonul viitor.

Florinel Coman a fost unul dintre oamenii de bază ai FCSB-ului între 2017 și 2024. În această perioadă, a adunat 233 de meciuri, a marcat 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive.

FCSB a terminat sezonul pe locul 2 în play-out, dar a câștigat ambele dueluri de la barajul pentru Europa și va evolua în preliminariile Conference League.

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