„Hagi nu are nevoie de prezentare" Ladislau Boloni vede cu ochi buni numirea „Regelui" ca selecționer
Ladislau Boloni foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 08:32
  • Ladislau Boloni (73 de ani), fost selecționer român, a vorbit despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (61 de ani) să fie numit selecționerul echipei naționale a României.

Amicalul de e ultimul cu Lucescu selecționer, însă el nu va fi prezent la Bratislava, aflându-se în spital, după ce duminică dimineața, i s-a făcut rău la antrenament și a fost diagnosticat cu tahicardie ventriculară la Spitalul Universitar.

Ladislau Boloni, despre posibila numire a lui Gheorghe Hagi ca selecționer: „Lumea îl cunoaște pentru ambiția și temperamentul său”

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de situația considerată incompatibilă cu postul de selecționer, Hagi pare gata să accepte revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

„Gică Hagi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Lumea îl cunoaște pentru ambiția, motivația și temperamentul său.

Eu cred că este o decizie foarte bună”, a spus Boloni, conform digisport.ro.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

Gică Hagi în postura de selecționer al naționalei României/ Foto: Getty Images
  • După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club:  Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Boloni, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Are nevoie de liniște acum. O să îi transmit personal gândurile mele”

Boloni i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu (80 de ani), actualul selecționer care se află în atenția medcicilor.

Eu cred că are nevoie de liniște acum, să își revină cu sănătatea. O să îi transmit personal gândurile mele. Îmi doresc să fie bine, asta e tot ce contează. Din păcate, nu am văzut meciul Turcia - România. Nu am putut pentru că eram ieșit. Îmi pare rău Ladislau Boloni

Boloni are o relație specială cu Mircea Lucescu. Cei doi au fost colegi de cameră la echipa națională, iar când „Il Luce” a devenit selecționer în 1981 l-a readus pe Loți printre „tricolori”, după ce acesta fusese interzis de regimul comunist.

Boloni a condus naționala României timp de 13 meciuri, între 2000 și 2001, chiar înainte ca Gheorghe Hagi să preia conducerea echipei.

