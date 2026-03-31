Scandal la Gloria Bistrița Un deputat acuză salarii foarte mari plătite din bani publici » Clubul a cheltuit aproape 3 milioane de euro pe salarii în 7 luni

Deputatul Robert Sighiartău (37 de ani) a pus sub semnul întrebării modul în care sunt cheltuiți banii publici alocați clubului Gloria Bistrița.

În replică, reprezentanții Gloriei au transmis un comunicat în care resping acuzațiile și susțin că sumele plătite din fonduri publice se încadrează în limita prevăzută de lege.

Potrivit documentelor publice, Gloria a cheltuit în șapte luni 18,5 milioane de lei, iar aproximativ 80% din sumă a mers către remunerația sportivă.

Robert Sighiartău a susținut că în cadrul clubului există remunerații foarte mari, care ajung și la 12.000 de euro, plătite din bani publici.

Robert Sighiartău: „Prima prioritate a primarului a fost să dea 4 milioane de euro clubului Gloria”

„Gabriel Lazany (n.r. - primarul municipiului Bistrița), cel puțin în acești doi ani, ca să fac o evaluare, este o dezamăgire. Deciziile administrative se iau în biroul președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan. Nu există personalitate, gândire autentică.

Prima prioritate a domnului Lazany nu a fost centura Bistriței, nu a fost dezvoltarea infrastructurii, ci a fost să dea aproape 4 milioane de euro clubului Gloria.

Știm bine ce se întâmplă cu clubul Gloria. Am spus foarte clar că sunt un susținător al sportului, dar, din păcate, acolo există o mare lipsă de transparență. Cetățenii nu știu ce se întâmplă cu banii lor în cadrul clubului Gloria.

În plus, am sesizat tot timpul că există salarii mult prea mari, oferite până la urmă din banii cetățenilor, prin administrație.

Și aici ne referim la salarii de 8.000, 10.000, 12.000 de euro, pe care clubul Gloria le oferă unor angajați de acolo. Performanța nu poate fi susținută doar din bani publici”, a declarat deputatul Robert Sighiartău pentru Ziar de Bistrița.

Clubul Gloria Bistrița respinge acuzațiile și susține că plafonul este de 6.850 de euro

Clubul Gloria Bistrița a reacționat public și i-a cerut deputatului să înceteze atacurile la adresa echipei.

„Din respect pentru sportivii, suporterii și pentru toți oamenii care susțin Gloria, considerăm necesar să cerem public domnului deputat Robert Sighiartău să oprească dezinformarea și atacurile nefondate care afectează imaginea clubului și a sportivilor noștri.

Conform Legii nr. 296/2023 cuantumul maxim al remunerațiilor plătite din fonduri publice poate fi de maximum 6.850 €.

Afirmațiile care sugerează contrariul și invocă alte sume nu doar că sunt inexacte, dar sunt manipulatoare și creează o percepție nedreaptă asupra unui proiect sportiv construit transparent și corect.

Clubul Gloria Bistrița luptă, reușind performanțe naționale și internaționale, și creează modele pentru tinerii din județul nostru. Astfel de atacuri și manipulări lovesc direct în sportivii Gloriei, care reprezintă acest județ cu demnitate.

Sportivii Gloriei sunt ambasadorii Bistriței și ai județului. Prin fiecare meci, prin fiecare victorie, duc mai departe imaginea unei comunități care crede în muncă, disciplină și respect.

De aceea, tragem un semnal de alarmă: discursul public despre sport trebuie să rămână responsabil. Critica este firească într-o societate democratică, dar ea trebuie să fie bazată pe fapte, nu pe manipulări.

Sportivii noștri merită să fie susținuți, nu folosiți în dispute care nu le aparțin și nu folosesc comunității oamenilor minunați din județul Bistrița-Năsăud”, a notat Gloria Bistrița, în comunicatul emis.

La ultima alocare bugetară primită de la Primăria Bistrița, clubul Gloria a prezentat cum au fost cheltuiți cei 18,5 milioane de lei în decurs de șapte luni, conform ziardebistrita.ro.

competiții sportive - 383.000 de lei

alte acțiuni sportive - 700.000 de lei

remunerație sportivă - 14.875.000 de lei

masă pentru sportivi - 1.006.000 de lei

materiale și echipament sportiv inscripționat - 612.000 de lei

taxe către federații (înscriere în campionat, transferuri etc.) - 485.000 de lei

vitamine și susținătoare de efort - 108.000 de lei

produse farmaceutice, materiale sanitare, unguente - 92.000 de lei

asigurarea activității sportive pentru 116 sportivi - 70.000 de lei

- 70.000 de lei închirierea bazei sportive pentru organizarea acțiunilor sportive – 169.000 de lei

2,92 milioane de euro a cheltuit Gloria Bistrița doar pe salarii în șapte luni, din totalul de 3,63 milioane de euro, cât reprezintă suma de 18.500.000 de lei (aproximativ 80% din banii cheltuiți)

Conform sursei citate, în primele cinci luni ale anului, Gloria ar fi folosit banii primiți de la Consiliul Județean, adică încă 18,5 milioane de lei.

Clubul Gloria are 21 de posturi, potrivit organigramei. Deși este finanțat integral din bani publici, salariile sportivelor nu apar clar, ci sunt incluse la categoria „Bunuri și servicii”.

Jucătoarele ar încasa banii din PFA-uri, sub formă de prime, indemnizații sau alte plăți, iar astfel sumele nu sunt prezentate oficial în mod direct.

Salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud. Foto: ziardebistrita.ro

Conform documentelor prezentate de Gloria, echipa de handbal din prima ligă are cheltuieli lunare de aproximativ 1 milion de lei pentru salarii și indemnizații, iar echipa de fotbal primește lunar circa 650.000 de lei sub formă de indemnizații.

Remunerațiile plătite de Gloria Bistrița în decurs de 7 luni. Foto: ziardebistrita.ro

Pentru alte ramuri sportive, sumele alocate sunt mult mai mici:

Handbal masculin - juniori – 13.642,86 lei pe lună

Centrul de Copii și Juniori U07-U19 – 70.000 de lei pe lună

Fotbal masculin Liga 2 - seniori – 382.000 de lei pe lună și apoi 662.000 de lei pe lună

Fotbal feminin Superligă - seniori – 146.000 de lei pe lună

Atletism – 2.000 de lei pe lună

Gimnastică ritmică - juniori – 1.000 de lei pe lună

Taekwondo – seniori/juniori/cadeți – 500 de lei pe lună

Volei - juniori – 500 de lei pe lună

Box – 2.285,71 lei pe lună

Tenis – 500 de lei pe lună

Tenis de masă – 73.142,86 lei pe lună

42.660.000 de lei adică peste 8,5 milioane de euro, a fost bugetul total al clubului Gloria în 2025. Din această sumă, 37 de milioane de lei au fost asigurate în mod egal de Primăria Bistrița și Consiliul Județean, iar bugetul pentru 2026 urmează să fie stabilit în perioada următoare

