Ziua care putea schimba istoria Mourinho a semnat cu Manchester United în 2013, după plecarea lui Alex Ferguson! De ce s-a răzgândit imediat
Aventura lui Mourinho la Manchester nu a fost una prea fericită. Cum ar fi fost dacă venea în 2013? / IMAGO
Campionate

Ziua care putea schimba istoria Mourinho a semnat cu Manchester United în 2013, după plecarea lui Alex Ferguson! De ce s-a răzgândit imediat

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 11:31
  • Mourinho dezvăluie în documentarul Netflix cum a semnat contractul prin care urma să ajungă la United după Ferguson. Și cum s-a răzgândit.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În 2013, Sir Alex Ferguson a anunțat că se retrage de pe banca lui Manchester United, lăsând în urmă o moștenire fără egal în Premier League. Cucerise al 13-lea titlu de campion al Angliei cu United, după 27 de ani petrecuți pe Old Trafford. În acel moment, lumea fotbalului a intrat în fibrilații.

Toți se întrebau cine va prelua cel mai greu scaun din sportul rege. Răspunsul a fost scos la iveală abia acum, într-un documentar Netflix dedicat lui Jose Mourinho.

El era cel ales. Contractul fusese semnat. Planul exista. Dar, în ultimul moment, portughezul s-a răzgândit și a ales Chelsea!

„Nu vezi așa ceva în Liga 1” Basarab Panduru, uluit de FC Argeș după victoria din Bănie: „Mi se pare incredibil”
Citește și
„Nu vezi așa ceva în Liga 1” Basarab Panduru, uluit de FC Argeș după victoria din Bănie: „Mi se pare incredibil”
Citește mai mult
„Nu vezi așa ceva în Liga 1” Basarab Panduru, uluit de FC Argeș după victoria din Bănie: „Mi se pare incredibil”

Ferguson era convins că Mourinho acceptase postul

Dezvăluirea apărută în documentarul Netflix redeschide una dintre marile întrebări ale fotbalului: cum ar fi arătat Manchester United dacă Mourinho ar fi intrat direct în locul lui Ferguson?

Mourinho plecase de la Real Madrid după trei ani în care reușise să întrerupă dominația Barcelonei lui Pep Guardiola în Spania, dar aventura de pe Santiago Bernabeu se încheiase într-o atmosferă tensionată. Relația cu vestiarul se rupsese, iar portughezul avea nevoie de o nouă provocare.

Mourinho dezvăluie acum că acela a fost momentul în care a semnat contractul prin care urma să ajungă la United după Ferguson. Sir Alex confirmă povestea: l-a întâlnit pe portughez și a plecat de la discuție convins că acesta acceptase postul. Apoi, în doar câteva ore, lucrurile s-au schimbat.

Decisivă a fost nevoia lui „Mou” de a fi iubit!

De ce? Răspunsul e Chelsea. Mourinho avea o legătură specială cu clubul londonez. În primul său mandat câștigase două titluri, o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii. În plus, după experiența dificilă de la Madrid, omul care lasă impresia că e mereu de gheață spune că avea nevoie să se simtă din nou iubit! Așa s-a răzgândit.

Ferguson povestește că Mourinho l-a sunat în aceeași seară, plângând, și i-a spus că nu poate accepta postul, pentru că își dăduse cuvântul celor de la Chelsea. Ferguson a fost dezamăgit, dar a acceptat explicația.

Am semnat cu Manchester United, să merg după Sir Alex. Dar în acea perioadă există ceva ce nimeni nu știe... Mi-am dat cuvântul lui Chelsea. Jose Mourinho

United s-a resemnat și l-a ales pe David Moyes. Acesta a rezistat doar zece luni pe banca lui Man U. Echipa nu și-a apărat titlul și a ratat calificarea în Liga Campionilor. A fost începutul unei perioade de instabilitate, care a continuat cu Louis van Gaal.

A ajuns prea târziu?

Mourinho a ajuns, în cele din urmă, pe banca lui Manchester United, dar abia trei ani mai târziu. A venit în 2016, a câștigat Europa League și Cupa Ligii, dar mandatul său s-a încheiat după doi ani și jumătate.

Rămâne totuși întrebarea: cum ar fi arătat United dacă Mourinho ar fi intrat pe Old Trafford în momentul în care United era încă campioana Angliei, nu un club aflat în derivă?

Pentru mine, a fost dramatic să pierd șansa de a fi antrenorul care îi succede lui Sir Alex Ferguson, dar nu regret, pentru că a fost o decizie pe care am luat-o din toată inima. Jose Mourinho

Citește și

Accident horror în Superbike VIDEO. A ajuns pe motocicleta rivalului, iar apoi a zburat peste barierele de protecție
Alte sporturi
11:19
Accident horror în Superbike VIDEO. A ajuns pe motocicleta rivalului, iar apoi a zburat peste barierele de protecție
Citește mai mult
Accident horror în Superbike VIDEO. A ajuns pe motocicleta rivalului, iar apoi a zburat peste barierele de protecție
Mourinho refuză să-și accepte vina Portughezul, la 11 ani de la scandalul-monstru de la Chelsea: „Pentru mine, o femeie e ca un bărbat”
Campionate
11:07
Mourinho refuză să-și accepte vina Portughezul, la 11 ani de la scandalul-monstru de la Chelsea: „Pentru mine, o femeie e ca un bărbat”
Citește mai mult
Mourinho refuză să-și accepte vina Portughezul, la 11 ani de la scandalul-monstru de la Chelsea: „Pentru mine, o femeie e ca un bărbat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Jose Mourinho Manchester United Premier League Sir Alex Ferguson chelsea
Știrile zilei din sport
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Înot
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Citește mai mult
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Superliga
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Citește mai mult
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Înot
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Citește mai mult
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Special
17:27
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Citește mai mult
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
22:00
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia  
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Superliga
18:13
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Citește mai mult
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Superliga
16:06
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Citește mai mult
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Superliga
17:05
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Citește mai mult
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
B365
10.08
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
Citește mai mult
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 17 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share