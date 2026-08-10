Ziua care putea schimba istoria Mourinho a semnat cu Manchester United în 2013, după plecarea lui Alex Ferguson! De ce s-a răzgândit imediat

Mourinho dezvăluie în documentarul Netflix cum a semnat contractul prin care urma să ajungă la United după Ferguson. Și cum s-a răzgândit.

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În 2013, Sir Alex Ferguson a anunțat că se retrage de pe banca lui Manchester United, lăsând în urmă o moștenire fără egal în Premier League. Cucerise al 13-lea titlu de campion al Angliei cu United, după 27 de ani petrecuți pe Old Trafford. În acel moment, lumea fotbalului a intrat în fibrilații.

Toți se întrebau cine va prelua cel mai greu scaun din sportul rege. Răspunsul a fost scos la iveală abia acum, într-un documentar Netflix dedicat lui Jose Mourinho.

El era cel ales. Contractul fusese semnat. Planul exista. Dar, în ultimul moment, portughezul s-a răzgândit și a ales Chelsea!

Ferguson era convins că Mourinho acceptase postul

Dezvăluirea apărută în documentarul Netflix redeschide una dintre marile întrebări ale fotbalului: cum ar fi arătat Manchester United dacă Mourinho ar fi intrat direct în locul lui Ferguson?

Mourinho plecase de la Real Madrid după trei ani în care reușise să întrerupă dominația Barcelonei lui Pep Guardiola în Spania, dar aventura de pe Santiago Bernabeu se încheiase într-o atmosferă tensionată. Relația cu vestiarul se rupsese, iar portughezul avea nevoie de o nouă provocare.

Mourinho dezvăluie acum că acela a fost momentul în care a semnat contractul prin care urma să ajungă la United după Ferguson. Sir Alex confirmă povestea: l-a întâlnit pe portughez și a plecat de la discuție convins că acesta acceptase postul. Apoi, în doar câteva ore, lucrurile s-au schimbat.

Decisivă a fost nevoia lui „Mou” de a fi iubit!

De ce? Răspunsul e Chelsea. Mourinho avea o legătură specială cu clubul londonez. În primul său mandat câștigase două titluri, o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii. În plus, după experiența dificilă de la Madrid, omul care lasă impresia că e mereu de gheață spune că avea nevoie să se simtă din nou iubit! Așa s-a răzgândit.

Ferguson povestește că Mourinho l-a sunat în aceeași seară, plângând, și i-a spus că nu poate accepta postul, pentru că își dăduse cuvântul celor de la Chelsea. Ferguson a fost dezamăgit, dar a acceptat explicația.

Am semnat cu Manchester United, să merg după Sir Alex. Dar în acea perioadă există ceva ce nimeni nu știe... Mi-am dat cuvântul lui Chelsea. Jose Mourinho

United s-a resemnat și l-a ales pe David Moyes. Acesta a rezistat doar zece luni pe banca lui Man U. Echipa nu și-a apărat titlul și a ratat calificarea în Liga Campionilor. A fost începutul unei perioade de instabilitate, care a continuat cu Louis van Gaal.

A ajuns prea târziu?

Mourinho a ajuns, în cele din urmă, pe banca lui Manchester United, dar abia trei ani mai târziu. A venit în 2016, a câștigat Europa League și Cupa Ligii, dar mandatul său s-a încheiat după doi ani și jumătate.

Rămâne totuși întrebarea: cum ar fi arătat United dacă Mourinho ar fi intrat pe Old Trafford în momentul în care United era încă campioana Angliei, nu un club aflat în derivă?

Pentru mine, a fost dramatic să pierd șansa de a fi antrenorul care îi succede lui Sir Alex Ferguson, dar nu regret, pentru că a fost o decizie pe care am luat-o din toată inima. Jose Mourinho

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