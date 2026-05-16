„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a explicat de ce șansele ca Marius Șumudică (55 de ani) să ajungă la echipa sa sunt infime, deși a declarat de mai multe ori că l-ar dori pe acesta pe banca roș-albaștrilor.

Marius Șumudică, cunoscut ca rapidist convins, ar fi putut ajunge la FCSB în anul 2021, atunci când patronul campioanei en-titre din Liga 1 ajunsese la un acord cu el.

Gigi Becali: „Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea”

Gigi Becali a vorbit despre momentul în care se înțelesese cu Marius Șumudică pentru ca acesta să o preia pe FCSB, dar a fost întors din drum de suporteri, care s-au opus ferm acestei mutări.

„Din punctul meu de vedere, nu am nicio treabă, dar sunt unii suporteri care mai vorbesc cu el și îi spun: «Da, băi, Șumi, da, sigur!», dar mie îmi spun: «Nu, dom'le!». Cred că îi spun așa de bun-simț.

Nu are cum, eu credeam că se poate, și aveam contractul semnat cu el atunci, mă înțelesesem cu el, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea la FCSB, nu îl vor.

Să zicem că aranjează el cu 10-15, dar sunt mii și mii care nu îl vor. Și nu fac împotriva suporterilor niciodată în viața mea, pentru că le sunt recunoscător pentru că au susținut echipa și au fost drepți și au susținut FCSB-ul”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

În ultima perioadă, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, printre variantele vehiculate pentru a prelua gruparea roș-albastră s-a vehiculat și numele lui Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport