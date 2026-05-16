„Trebuia să învăț să merg din nou”  Borisav Burmaz povestește coșmarul prin care a trecut după accidentare + Cine i-a fost cel mai mare sprijin atacantului de la Rapid
Borisav Burmaz FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Trebuia să învăț să merg din nou” Borisav Burmaz povestește coșmarul prin care a trecut după accidentare + Cine i-a fost cel mai mare sprijin atacantului de la Rapid

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 19:00
  • Borisav Burmaz (25 de ani), atacant la Rapid, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în ultimul an, din cauza accidentării grave suferite.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025, scor 0-1.

Fotbalistul sârb a revenit pe teren la partida cu CFR Cluj din etapa șaptea a play-off-ului, meci pierdut de giuleșteni, scor 1-2. Burmaz a jucat atunci 24 de minute.

Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!
Citește și
Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!
Citește mai mult
Xabi Alonso și-a dat acordul Spaniolul a bătut palma cu o echipă din Premier League » Nu e Liverpool!

Borisav Burmaz, despre accidentarea gravă prin care a trecut: „Trebuia să învăț să merg din nou”

Atacantul Rapidului a vorbit despre moralul scăzut pe care l-a avut atunci când s-a accidentat, dar și despre ajutorul imens pe care i l-a oferit mama sa în acea perioadă.

„A fost foarte greu pentru mine, mai ales mental, mai mult decât fizic, pentru că faci asta de când eşti copil şi trebuie să te opreşti brusc şi să iei o pauză foarte mare.

Mama m-a ajutat mult, mai ales la început. Nu puteam nici să merg, era mereu acolo, trebuia efectiv să învăţ să merg din nou, iar ea era mereu acolo, mă ajuta la curăţenie, îmi făcea mâncare...

Cu maşina, ea era cea care mă ducea la recuperare. Mama a fost cel mai mare sprijin”, a declarat Borisav Burmaz, potrivit orangesport.ro.

700.000 de euro
este cota lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

Vârful Rapidului a spus câteva cuvinte și despre sprijinul primit din partea fanilor giuleșteni în momentul în care a revenit pe teren:

„A fost chiar un moment superb pentru mine. Fanii chiar mi-au atins sufletul şi am apreciat mult gestul. A fost ca un nou debut.

Îmi pare rău că n-am câştigat, dar sper să facem lucruri mai bune în viitor”.

Borisav Burmaz a ajuns la Rapid în ianuarie 2024. Din acel moment, vârful din Serbia a jucat 58 de meciuri în alb-vișiniu și a marcat 11 goluri.

Citește și

„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
18:11
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Coman, alături de FCSB Ce a făcut fostul golgheter al campioanei la baza din Berceni
Superliga
17:46
Coman, alături de FCSB Ce a făcut fostul golgheter al campioanei la baza din Berceni
Citește mai mult
Coman, alături de FCSB Ce a făcut fostul golgheter al campioanei la baza din Berceni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
accidentare liga 1 rapid play off borisav burmaz
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share