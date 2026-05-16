„Trebuia să învăț să merg din nou”  Borisav Burmaz povestește coșmarul prin care a trecut după accidentare + Cine i-a fost cel mai mare sprijin atacantului de la Rapid

Borisav Burmaz (25 de ani), atacant la Rapid, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în ultimul an, din cauza accidentării grave suferite.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025, scor 0-1.

Fotbalistul sârb a revenit pe teren la partida cu CFR Cluj din etapa șaptea a play-off-ului, meci pierdut de giuleșteni, scor 1-2. Burmaz a jucat atunci 24 de minute.

Borisav Burmaz, despre accidentarea gravă prin care a trecut: „Trebuia să învăț să merg din nou”

Atacantul Rapidului a vorbit despre moralul scăzut pe care l-a avut atunci când s-a accidentat, dar și despre ajutorul imens pe care i l-a oferit mama sa în acea perioadă.

„A fost foarte greu pentru mine, mai ales mental, mai mult decât fizic, pentru că faci asta de când eşti copil şi trebuie să te opreşti brusc şi să iei o pauză foarte mare.

Mama m-a ajutat mult, mai ales la început. Nu puteam nici să merg, era mereu acolo, trebuia efectiv să învăţ să merg din nou, iar ea era mereu acolo, mă ajuta la curăţenie, îmi făcea mâncare...

Cu maşina, ea era cea care mă ducea la recuperare. Mama a fost cel mai mare sprijin” , a declarat Borisav Burmaz, potrivit orangesport.ro.

700.000 de euro este cota lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

Vârful Rapidului a spus câteva cuvinte și despre sprijinul primit din partea fanilor giuleșteni în momentul în care a revenit pe teren:

„A fost chiar un moment superb pentru mine. Fanii chiar mi-au atins sufletul şi am apreciat mult gestul. A fost ca un nou debut.

Îmi pare rău că n-am câştigat, dar sper să facem lucruri mai bune în viitor”.

Borisav Burmaz a ajuns la Rapid în ianuarie 2024. Din acel moment, vârful din Serbia a jucat 58 de meciuri în alb-vișiniu și a marcat 11 goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport