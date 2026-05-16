Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”

Catalin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre confilictul cu Daniel Pancu (48 de ani) din vara trecută, de la naționala de tineret.

Selecționer al României U21 la acea vreme, Pancu l-a lăsat pe Cîrjan în afara listei celor 23 de jucători pe care s-a bazat la EURO 2025.

Cătălin Cîrjan: „Am fost puțin uimit”

La aproape un an distanță, căpitanul lui Dinamo a rememorat sentimentele trăite atunci când a aflat că nu a prins lotul pentru turneul final.

„Eram în Austria, avusesem o săptămână foarte bună, mă pregătisem bine. Jucasem o repriză cu Austria foarte bine. După am rămas pe bancă, mi-a zis că poate intru și în a doua repriză.

M-am dus seara la hotel, sincer să fiu nu aveam niciun gând că nu aș fi pe listă. Am fost să mănânc, era toată lumea din FRF, era și Mister acolo.

După m-am dus în cameră să mă odihnesc, am primit mesaj de la team-manager, de la Iulică (n.r. – Iulian Oțelea). M-a anunțat că nu sunt pe listă și că trebuie să plec acasă.

Sincer să fiu, am fost puțin uimit. Avusesem un sezon foarte bun la Dinamo. Nu i-am răspuns, am stat, m-am gândit vreo 10 minute, am vorbit cu familia mea și pur și simplu mi-am făcut bagajele și asta a fost” , a declarat Cîrjan, citat de fanatik.ro.

Daniel Pancu a fost suspendat la primele două meciuri de la EURO 2025/ Foto: sportpictures.eu

Cîrjan, dezamăgit de Pancu: „Mă așteptam să îmi spună lucrurile în față”

Cîrjan s-a arătat deranjat de atitudinea lui Pancu și spune că ar fi preferat o discuție directă și sinceră la momentul respectiv.

„Până la urmă, e antrenor și el decide, dar mă așteptam să îmi spună lucrurile în față.

Cum am zis și în cazul domnului Bergodi, nu port pică nimănui.

Toate se întâmplă cu un motiv și după câteva luni am reușit să debutez la naționala mare. Lucrurile s-au întâmplat spre binele meu”, a concluzionat Cîrjan.

Rezultate România U21 la EURO 2025

Italia U21 – România U21 1-0

U21 1-0 Spania U21 – România U21 2-1

U21 2-1 România U21 - Slovacia U21 1-2

