FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară"
Mihai Stoica. Foto: IMAGO
Superliga

FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”

Publicat: 27.10.2025, ora 09:39
Actualizat: 27.10.2025, ora 11:01
  • FCSB - UTA Arad 4-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a venit cu noi detalii despre transferurile pe care roș-albaștrii le pregătesc.
  • Mihai Stoica (60 de ani) a plecat în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători.

După meciul roș-albaștrilor de joi cu Bologna, scor 1-2, din runda 3 din Europa League, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, urma să plece în Portugalia pentru a căuta un fundaș central și doi mijlocași.

FCSB a găsit fundaș în Portugalia

Imediat după meciul cu UTA Arad din etapa 14 din Liga 1, patronul campioanei a anunțat:

„Am o veste extraordinară din Portugalia. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali și doi mijlocași centrali.

Gata, vine din iarnă direct. Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, ca după vin dușmanii și atacă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, citat de gsp.ro.

FOTO. FCSB - UTA Arad 4-0

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica anunțase în septembrie: „Trebuie să merg să-l văd jucând”

În urmă cu o lună, întrebat fiind de ce nu transferă mai mulți jucători din străinătate, oficialul FCSB-ului anunțase deja că roș-albaștrii vor reveni a face scouting în afara țării:

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi (n.r. - Becali, finanțatorul echipei) și mi-a zis că, începând cu acest sezon, pentru sezonul următor, să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg sau să trimit oameni în afară, să vadă jucători.

[...] Eu nu pot să dau un «voucher» (n.r. - garanție / asigurare) pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran, căci nu am ce să văd pe ecran la un jucător. Trebuie să merg să-l văd jucând”, explica oficialul.

Pentru formația pregătită de Elias Charalambous urmează meciul de miercuri cu Gloria Bistrița, de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 din Cupa României.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
