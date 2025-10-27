FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”

FCSB - UTA Arad 4-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a venit cu noi detalii despre transferurile pe care roș-albaștrii le pregătesc.

Mihai Stoica (60 de ani) a plecat în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători.

După meciul roș-albaștrilor de joi cu Bologna, scor 1-2, din runda 3 din Europa League, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, urma să plece în Portugalia pentru a căuta un fundaș central și doi mijlocași.

FCSB a găsit fundaș în Portugalia

Imediat după meciul cu UTA Arad din etapa 14 din Liga 1, patronul campioanei a anunțat:

„Am o veste extraordinară din Portugalia. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali și doi mijlocași centrali.

Gata, vine din iarnă direct. Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, ca după vin dușmanii și atacă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Mihai Stoica anunțase în septembrie: „Trebuie să merg să-l văd jucând”

În urmă cu o lună, întrebat fiind de ce nu transferă mai mulți jucători din străinătate, oficialul FCSB-ului anunțase deja că roș-albaștrii vor reveni a face scouting în afara țării:

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi (n.r. - Becali, finanțatorul echipei) și mi-a zis că, începând cu acest sezon, pentru sezonul următor, să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg sau să trimit oameni în afară, să vadă jucători.

[...] Eu nu pot să dau un «voucher» (n.r. - garanție / asigurare) pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran, căci nu am ce să văd pe ecran la un jucător. Trebuie să merg să-l văd jucând”, explica oficialul.

Pentru formația pregătită de Elias Charalambous urmează meciul de miercuri cu Gloria Bistrița, de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 din Cupa României.

