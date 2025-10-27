„Mi-e milă de el, săracul” Florin Tănase, atac fără precedent la impresarul Ioan Becali: „Nu e de ajuns școala vieţii, trebuie să te duci şi la matematică” +34 foto
„Mi-e milă de el, săracul” Florin Tănase, atac fără precedent la impresarul Ioan Becali: „Nu e de ajuns școala vieţii, trebuie să te duci şi la matematică”

Publicat: 27.10.2025, ora 00:03
Actualizat: 27.10.2025, ora 00:03
  • FCSB - UTA ARAD 4-0. Florin Tănase (30 de ani) l-a criticat dur pe Ioan Becali (73 de ani).
  • Recent, impresarul a făcut o serie de declarații cu privire la legătura strânsă pe care atacantul o are cu patronul echipei, vărul său, Gigi Becali.

Ioan Becali a afirmat că Tănase îi spune finanțatorului de la FCSB tot ce mișcă la echipă: „Toată lumea îi zice «Sifonul lui Gigi». Culegea mai multe informații de la el decât de la MM!”.

FCSB - UTA ARAD. Florin Tănase i-a răspuns dur lui Ioan Becali

La finalul partidei cu UTA, Florin Tănase i-a dat replica impresarului și a lansat un atac dur.

„Giovanni Becali... mi-e milă de el, așa, săracul, că a decăzut atât de mult.

E clar, ești angajat acolo, la un podcast, trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa, niște persoane. Niște invenții!

Nu mă aşteptam, mai ales de la dânsul. Nu are el de unde să ştie ce discuţii am eu cu nea Gigi.

El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de oameni care au valoare sau fac ceva, Gigi Becali, Tănase.

FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg

A zis acolo nişte aberaţii... că mă închin eu de nu ştiu câte ori. E de râs şi de plâns. La ortodocşi faci cruce de 3 ori, dacă el a numărat de mai multe ori... Înseamnă că nu e de ajuns doar școala vieţii, mai trebuie să te duci şi pe la orele de matematică.

Puteţi să staţi de vorba cu Gigi Becali. Când au fost discuţii despre jucători, când erau nemulţumiți, eu le căutam scuze. Dar Giovanni Becali... repet a ajuns prea rău şi îmi e milă de el”, a declarat Florin Tănase.

  • „Toată lumea îi zice «Sifonul lui Gigi». Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!”, a declarat Giovanni Becali, în urmă cu câteva zile, conform fanatik.ro.
Nu mi se pare şocant. Când zici de cineva, răspunde şi respectivul. Ce e şocant? Trebuie să ai o replică. Dacă e adevărat, taci din gură, nu? Basarab Panduru la Prima Sport, despre reacția lui Tănase

uta arad Florin Tanase fcsb giovanni becali
