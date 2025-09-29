Scos din primul „11” Schimbare importantă la FCSB: „Te ascunzi de minge? Gata, de acum el va juca”

FCSB-Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a declarat că Mihai Toma (18 ani) nu va mai fi titular în meciurile din Liga 1, după prestația de duminică.

A anunțat deja pe cine se va baza în campionat pentru a respecta regula U21.

Mihai Toma a jucat în prima repriză în partida cu Oțelul Galați, care a avut loc pe Arena Națională. Acesta a fost înlocuit la pauză cu Alexandru Stoian (17 ani), după o evoluție slabă care l-a dezamăgit pe Gigi Becali.

FCSB - Oțelul. Mihai Toma, scos din primul „11”: „Te ascunzi de minge?”

Întrebat despre prestațiile celor doi jucători U21, Gigi Becali a anunțat că Stoian îi va lua locul în primul „11” lui Toma la duelurile din Liga 1.

„ E diferenţă mare, în favoarea lui Stoian. E diferenţă mare. De acum încolo el va juca, Stoian. Eu îl apreciez pentru treaba asta, înseamnă că are curaj, că el calităţile pe care le are, atunci le va fructifica.

Eu asta vreau, curaj. Mie îmi plăcea mai mult de Toma, dar el a început să se ascundă de minge. Păi ce faci, te ascunzi de minge? Degeaba te ascunzi, că eu te văd. Fugea de mingi. Ce faci, fugi de mingi?

A ajuns el în situaţia aia. În prima fază, vedeţi cum driblează pe fundaş, din valoarea lui rămâne 1 contra 1. E mare lucru”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

1 gol în 7 meciuri are Stoian în acest sezon al Ligii 1, în care a bifat doar 136 de minute

FCSB a câștigat meciul cu Oțelul din etapa 11 grație golului marcat de Florin Tănase în minutul 48, dintr-un penalty obținut de Cisotti.

În acest moment, campioana României se află pe locul 11 în Liga 1, cu 10 puncte obținute după 11 meciuri.

VIDEO. Florin Tănase a transformat penalty-ul scos de Cisotti

