„Siguranța oamenilor primează”  CFR Cluj vrea ca Liga 1 să copieze Serie A: „E o decizie mai importantă decât ratingul televiziunilor”

Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, își dorește ca derby-urile să nu mai fie programate seara pentru a evita incidentele violente între ultrași.

Oficialul clujenilor a făcut referire și la partida cu U Cluj de astăzi, în cadrul etapei #11 din Liga 1, cu începere de la ora 21:00.

Oficialul ardelenilor propune ca Liga 1 să urmeze Serie A și să programeze după-amiaza meciurile cu grad mare de risc din campionat.

Cristi Balaj propune o lege legată de ora de începere a derby-urilor

„Nu mă mai ocup de organizarea meciurilor dintre cele două cluburi. Nu m-am ocupat nici la ultimul meci din Gruia. Eu am dezertat, ca să spun așa. Am încercat, n-am reușit. Ce e important, din ceea ce știu, că și conducerea celor de la U Cluj face tot pentru a nu fi incidente.

Văd că se întâmplă și când AS Roma joacă împotriva lui Lazio, dar și în alte orașe, atunci când există meciuri cu risc foarte mare de incidente, cred că ar fi potrivit dacă s-ar juca în așa fel încât la ora la care se termină meciul să fie lumină afară. Să nu fie întuneric.

Cred că dacă se dă o lege în acest sens, nici cei de la drepturile tv nu mai au ce să facă. Pentru că siguranța oamenilor primează. E mai importantă decât un rating. Dar găsită o oră decentă, tocmai pentru a fi lumină și a descuraja actele de violență”, a spus Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Incidente la U Cluj - CFR în luna martie

Declarațiile lui Cristi Balaj vin înainte de confruntarea dintre U Cluj și CFR, care de-a lungul timpului a generat mai multe incidente violente între fani.

După partida din Liga 1 de pe 31 martie, câștigată de U Cluj cu 1-0 în fața CFR-ului, mai mulți suporteri ai „șepcilor roșii” ar fi bătut mai mulți minori, suporteri ai rivalilor din oraș.

Patru copii de 14-15 ani au fost loviți cu bestialitate de un grup de 15-20 de fani care purtau însemnele celor de la U Cluj. Unul dintre acești copii a ajuns la Spitalul de Urgență după ce a fost lovit cu o bâtă în cap.

