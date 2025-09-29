Asteras Tripolis - PAOK 3-3. Răzvan Lucescu (56 de ani) a tras mai multe concluzii după remiza din ultima etapă de campionat.

PAOK a condus cu 3-1 în deplasarea de la Asteras, însă a plecat acasă cu un singur punct.

La fel ca sezonul trecut, PAOK luptă pe trei fronturi: campionat, Cupa Greciei și Europa League, iar acum a ajuns la 4 partide consecutive fără victorie în toate competițiile.

Asteras Tripolis - PAOK 3-3 . Răzvan Lucescu: „ Ne-a lipsit luciditatea”

Tehnicianul român a identificat ce nu a funcționat în jocul lui PAOK.

„Există multe motive pentru care s-a ajuns la acest rezultat final. Am făcut greșeli la primul gol, a fost un moment de naivitate, am revenit, am condus 3-1, am fi putut marca un al patrulea gol, dar am primit unul la ultima fază a primei reprize.

Nu am făcut greșeli în defensivă neapărat, ci atunci când aveam mingea, asta e ideea. Dacă am fi intrat la pauză cu scorul de 3-1, cred că adversarul și-ar fi pierdut moralul.

În repriza secundă, nu am riscat nimic. Am controlat jocul, dar din nou am greșit când am avut mingea în posesie și așa a venit egalarea. În viață și în fotbal sunt momente când, orice ai face, lucrurile nu funcționează.

Greșelile pe care le-am făcut și care ne-au costat victoria nu au fost rezultatul unei apărări slabe, ci al reacției slabe atunci când am pierdut mingea. Am fi putut marca mai multe goluri chiar și după 3-3, dar ne-a lipsit luciditatea”, a declarat Lucescu după meci, potrivit gazzetta.gr.

PAOK ocupă locul 3 în Super Liga Greciei, fiind neînvinsă, cu 11 puncte după 5 etape, iar în Europa League a debutat cu o remiză, 0-0 cu Maccabi Tel-Aviv.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport