Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out +5 foto
Loți Bölöni și Valentin Ceaușescu
Viorel Tudorache
Publicat: 17.10.2025, ora 19:24
Actualizat: 17.10.2025, ora 22:27
  • Luni, 20 octombrie 2025, Târgu Mureș trăiește o zi de excepție: László Bölöni se întoarce acasă pentru premiera filmului său, „Bölöni - Legenda care ne leagă”.

Trailerul filmului documentar despre viața lui Loți Bölöni (72 de ani) aduce un moment amuzant, dar încărcat de semnificație. Valentin Ceaușescu (77 de ani) face o glumă de microbist despre marele fotbalist:

„Din păcate, avea doar un picior, stângul!”.

Citește și
Zâmbetul fiului fostului dictator Nicolae Ceaușescu dezvăluie însă o legătură sinceră și o admirație profundă pentru Bölöni.

Așa se spune în jargon fotbalistic despre jucătorii care nu lovesc mingea la fel de bine cu ambele picioare, dar în cazul lui Bölöni stângul său era de temut.

Dovada? Golul antologic marcat legendarului portar Dino Zoff în victoria istorică a României contra Italiei, 1-0, în 1983.

Trailerul și interviurile din film aduc câteva declarații care surprind personalitatea și spiritul lui Bölöni:

  • László Bölöni: „Uram să pierd, detest mediocritatea” - o declarație veche, dar emblematică, rostită pe vremea când era selecționer al României.
  • Gheorghe Hagi: „Are pasiune în tot ce face. Vrea să ducă totul la perfecțiune. Acesta e Loți! Cred că ne-a inspirat pe toți cei tineri”.

Premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă” va fi cu casa închisă

Evenimentul va avea loc la Sala de Concerte a Palatului Culturii, un cadru simbolic pentru o seară în care sportul, arta și emoția se întâlnesc.

Interesul publicului este uriaș. Organizatorii estimează că cele două proiecții programate de la 15:00-17:00 și 19:00-21:00 se vor derula cu casa închisă.

Gala de seară este deja sold-out. Toate cele 400 de bilete puse în vânzare s-au epuizat. Pentru ora 15:00 mai erau disponibile vineri după-amiază puțin peste 100 de tichete.

Sala de Concerte are o capacitate de 600 locuri, ceea ce presupune că vor fi foarte mulți invitați.

Site-ul care vinde bilete la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă” a anunțat sold-out la proiecția de la ora 19:00 Site-ul care vinde bilete la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă” a anunțat sold-out la proiecția de la ora 19:00
Site-ul care vinde bilete la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă” a anunțat sold-out la proiecția de la ora 19:00

Biletele costă 50 de lei

Prețul biletelor este 50 de lei, disponibile la casa de bilete a Palatului Culturii sau online pe platforma Visit Mureș. Proiecțiile vor avea loc în prezența lui Ladislau Bölöni, a realizatorilor și a unor protagoniști ai filmului.

Filmul, care va fi titrat în română și maghiară, a trecut prin mai multe titluri de-a lungul producției, iar realizatorii spun că „Bölöni - Legenda care ne leagă” este cel final, care exprimă cel mai bine mesajul inspirațional al poveștii.

Promovarea proiectului a început cu denumirea „Bölöni - Povestea unei legende”, pentru ca în septembrie documentarul să participe la festivalul internațional CineFest 2025, de la Miskolc (Ungaria) cu titlul „Bölöni – legenda transilvăneană”.

Încă două premieri: Budapesta și București

După premiera de la Târgu Mureș, filmul va avea două noi proiecții speciale:

  • Budapesta - 6 noiembrie 2025
  • București - 16 noiembrie 2025

Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Gică Hagi, intervievat de realizatorii documentarului „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Realizatorii filmului „Bölöni - legenda transilvăneană” au lucrat cu sute de casete video Foto: Facebook Mircea Lucescu a vorbit despre cariera Loți Bölöni Foto: Facebook Bölöni a fost filmat și acasă, la Nisa FOTO: Nemzetisport / Zsófia Nyirkos
Bölöni: „Filmul trezește în mine emoții mult mai profunde decât în publicul care nu mă cunoaște”

Legendarul fotbalist și antrenor Ladislau Bölöni a mărturisit că experiența de a vedea propria viață pe marele ecran a fost una complet nouă.

„Am fost obișnuit ca meciurile mele să fie filmate, dar realizarea unui documentar e cu totul altceva.

Pentru mine a fost apă adâncă, la început nici nu știam cum să mă comport, cum să mă mișc, ce să spun.

A fost o experiență complet nouă, chiar și pentru mine, care am avut o soție actriță”, a declarat Bölöni în presa maghiară.

Bölöni a mărturisit că nu are o legătură strânsă cu lumea filmului, însă vizionarea propriei povești pe marele ecran l-a emoționat profund.

„E altceva să privești acest film prin ochii cuiva care știe ce urmează după fiecare frază tăiată, ce muncă, ce bucurii și ce suferințe se ascund în spate.

Pentru mine e greu să dau o judecată obiectivă, pentru că filmul trezește în mine emoții mult mai profunde decât în publicul care nu mă cunoaște”.

Bölöni, despre ideea proiectului

La început a fost reticent când cineaștii i-au propus să facă un film documentar despre viața lui, Bölöni a recunoscut că i-a luat câteva luni să se decidă să accepte ideea realizării documentarului.

„Când au venit cu propunerea, am fost foarte precaut. Am cerut să văd câteva dintre filmele lor anterioare și, treptat, am ajuns să ne apropiem.

S-a creat o relație de prietenie, ne-am deschis unii față de alții, și așa am reușit să ajungem și la oameni greu accesibili pentru un asemenea proiect”.

„Încă mai caut acea provocare

Vorbind despre prezent și viitor, antrenorul a spus că a început să redescopere amintiri vechi, scoțând la lumină cutii de carton în care adunase documente și obiecte de peste 25 de ani.

„După o viață întreagă în fotbal, rămân în urmă multe lucruri pe care le pui deoparte. Acum a venit momentul să le deschid.

Totuși, încă mai caut acea provocare care să-mi ofere aceeași plăcere pentru care merită să fac sacrificii, așa cum am făcut-o înainte”.

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg
Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share