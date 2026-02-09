Cum a ajuns Popa în poarta FCSB Becali a explicat mutarea: „Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el nu e vehement, atunci fac” +46 foto
Matei Popa/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Cum a ajuns Popa în poarta FCSB Becali a explicat mutarea: „Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el nu e vehement, atunci fac”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 16:04
  • Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a explicat cum a ajuns la concluzia că trebuie să-l titularizeze pe Matei Popa (18 ani) între buturi.
  • Tânărul portar a bifat al treilea meci consecutiv ca titular în poarta campioanei României.

Becali a explicat contextul în care Popa, fotbalist născut în 2007, a ajuns să-l înlocuiască pe Mihai Toma în postura de jucător U21.

Gigi Becali a explicat cum a ajuns Popa în poarta FCSB: „A fost ideea mea. Nu mai aveam nimic de pierdut”

Inițial, planul conducerii FCSB era să-l scoată pe Ștefan Târnovanu din poartă, iar Lukas Zima să-i ia locul.

În cele din urmă, după o discuție cu Mihai Stoica, Becali a decis să meargă pe mâna lui Popa, soluție prin care urmau să rezolve și dilema jucătorului U21:

„A fost ideea mea. Am zis că nu mai avem nimic de pierdut. Ca să intrăm în play-off, trebuie să avem tot jocul, pentru că avem o aripă ruptă când se ajunge acolo, prin stânga. Toma e un jucător bun, dar trebuie să avem toți jucătorii valoroși în teren. Și am zis: «Bă, Mihai, cine ne atacă pe noi?». De acum, mai mult joc cu Popa.

Ei ziceau să băgăm fundaș U21, dar eu le-am zis: «De câte ori intră adversarul cu mingea în careu?». I-am zis lui Mihai: «Unde e portarul ăla înalt?» Într-un fel, e meritul lui MM.

Mi-a zis așa: «Băi, Gigi, la antrenamente, Popică e mai bun decât Zima». I-am spus: «Păi, ce mai stai?». MM a spus: «Stai, că e taica-su la noi. Poate nu vrea el». Am întrebat cine e taica-su, mi-a răspuns: «Antrenorul de portari» , și i-am zis: «Păi, bine, bagă-l, cum să se supere Popică, că e la noi? Îl băgați să joace!

Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el zice «Nu știu, mi-e teamă»… Dar, dacă el nu e vehement să nu fac, atunci fac. Apoi, îl întreb și pe Pintilii, și dacă e bine, facem”, a zis Becali, conform digisport.ro.

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

Popa e în Academia roș-albaștrilor și a fost goalkeeper-ul care a apărat în meciurile de Youth League.

Prestațiile lui au fost foarte bune, în toate cele 4 meciuri disputate, cu Lokomotiva Zagreb și Puskas Akademia, lucru care i-a determinat pe cei din staff să se gândească tot mai serios la varianta de a-l urca în lotul primei echipe.

Două goluri
a primit Popa în cele trei meciuri jucate: cu Csikszereda (1-0), cu Botoșani (2-1) și cu Oțelul (4-1)

Campioana României se află pe poziția a opta în clasament, cu 40 de puncte, și luptă pentru calificarea în play-off.

Poziția a șasea, ultima care asigură calificarea în play-off, este ocupată în prezent de U Cluj, cu 42 de puncte.

