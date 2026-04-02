Becali, dialog cu ministrul Apărării Nu a lăsat loc de interpretări: „Dacă-mi spui acum să fac schimb între Steaua și FCSB, asta zic”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a purtat o discuție cu ministrul Apărării, Radu Miruță.

Miruță a anunțat că își dorește să găsească o soluție prin care CSA Steaua să poată obține dreptul de promovare în Superligă.

Becali a afirmat că și-a cerut scuze după unele declarații anterioare la adresa ministrului și a susținut că nu vede posibilă o fuziune între FCSB și CSA Steaua.

Gigi Becali a discutat cu ministrul Apărării

Radu Miruță urmează să propună o metodă prin care clubul roș-albastru din Liga 2 să poată accede în Liga 1, dacă va performa pe teren.

„Am vorbit cu el (n.r. cu Radu Miruță). Ca om, îmi plăcea, ca față luminoasă. Am făcut declarațiile alea, mă cam luasem de el, iar acum i-am cerut iertare, că e un om de prea mare calitate. I-am zis: «Ai căzut între tâlhari».

Eu zic că nu-i posibil (n.r. - fuziunea între CSA și FCSB). Nu că nu fac. Pe mine mă interesează doar suporterii, adică suporterii care vin la echipă și în Liga 2.

Ca spirit, respect pentru niște oameni care au fost ani și ani alături de echipa Steaua, care este FCSB. E păcat de oamenii ăia”, a declarat Becali, la Digi Sport.

2017 a fost anul în care a început procesul privind palmaresul Stelei, iar în 2023 instanța a decis că trofeele echipei de fotbal Steaua București din perioada 1947-1998 aparțin CSA, în timp ce FCSB nu are dreptul să folosească în scopuri comerciale sau sportive palmaresul aferent intervalului 2003-2017. Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații FCSB contestau constituționalitatea Legii mărcilor în litigiul privind marca „Steaua București”.

„La Curtea Constituțională se rectifică o lege, care este scrisă greșit în România. La noi, în lege, spune că o marcă, dacă nu e folosită, ea e notorie oricând. Pe când, în legea europeană, după 5 ani, dacă nu e folosită o marcă, ea decade.

E tradusă legea noastră după legea franceză, dar e tradusă greșit. Suntem și la CEDO, și la Curtea Europeană de Justiție cu dosarul” , a mai spus Becali.

Gigi Becali: „Când tu dai două milioane pe an, de unde vrei să iei 3,7 milioane pe an?”

CSA Steaua continuă procesul civil în care solicită despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro, sumă ce ar reprezenta prejudiciul pentru utilizarea de către FCSB a identității Stelei timp de un deceniu.

„Normal că vrea să-i ia. A spus că a dat două milioane pe an. Dacă tu dai două milioane pe an, cum să vrei să iei 3,7 milioane pe an? Atunci când produci, când funcționezi, pierzi bani. Dacă în 10 ani ai pierdut 20 de milioane, cum acum îmi ceri mie 37 de milioane pentru 10 ani?

Nu am cum să-ți aduc eu prejudiciu, nu aveai cum să vinzi tu marca Steaua. Dacă nu ai tarabă, cum vinzi tu carne? I-am explicat că nu are cum, marca este proprietatea clubului, care este club în proprietate publică a statului.

Marca nu poate să fie dată, doar dacă clubul încasează 3,7 milioane pe an. A spus că «dom’le, că patrimonial, că nepatrimonial...». Nepatrimonial, este proprietatea clubului, trebuie să încaseze banii ăia”, a mai declarat Becali.

Becali a mers mai departe și a afirmat că singura variantă reală, în opinia sa, ar fi ca marca Steaua să fie scoasă la licitație, de unde ar putea fi preluată legal de o altă entitate.

„Lumea se face că nu vede, dar, conform ANAF, jucătorii sunt considerați active necorporale. Ei trebuie scoși la licitație prin hotărâre de guvern, să-i vândă așa, dar ei nu fac conform legii.

Nu există cale, decât singura situație, dacă vreți, să scoateți marca Steaua la vânzare, la licitație. O ia cineva și gata.

Pe mine nu mă interesează Steaua, pe mine mă interesează suporterii. Și dacă îmi dai acum să îmi spui: fă schimb între Steaua și FCSB, zic: «Du-te, bă, de aici!».

Eu am un club care are 200 de ani, sau cât are? 100 de ani, că eu sunt continuitatea, cum spune hotărârea judecătorească. Acolo spune că noi suntem continuatorii”, a mai spus Becali

Pe mine mă interesează suporterii. Să iau numele Steaua, să scrie FCSB, să nu mai zică «Faci Ce Spune Becali», să fie Fotbal Club Steaua București. Nu iau eu Steaua și să promovez cu Steaua din Liga 2, eu am echipă de 120 de ani, cum să promovez acum? Gigi Becali

