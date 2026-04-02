Becali, dialog cu ministrul Apărării Nu a lăsat loc de interpretări: „Dacă-mi spui acum să fac schimb între Steaua și FCSB, asta zic” +52 foto
Gigi Becali, CEDO, FCSB, CSA Steaua FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Becali, dialog cu ministrul Apărării Nu a lăsat loc de interpretări: „Dacă-mi spui acum să fac schimb între Steaua și FCSB, asta zic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 21:50
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a purtat o discuție cu ministrul Apărării, Radu Miruță.
  • Miruță a anunțat că își dorește să găsească o soluție prin care CSA Steaua să poată obține dreptul de promovare în Superligă.

Becali a afirmat că și-a cerut scuze după unele declarații anterioare la adresa ministrului și a susținut că nu vede posibilă o fuziune între FCSB și CSA Steaua.

Citește și
„Nu rasist! Nu homofob!” Anchetat de UEFA după „scandalul Vinicius”, Prestianni se apără
Citește mai mult
„Nu rasist! Nu homofob!” Anchetat de UEFA după „scandalul Vinicius”, Prestianni se apără

Gigi Becali a discutat cu ministrul Apărării: „Ai căzut între tâlhari. Nu vreau Steaua”

Radu Miruță urmează să propună o metodă prin care clubul roș-albastru din Liga 2 să poată accede în Liga 1, dacă va performa pe teren.

„Am vorbit cu el (n.r. cu Radu Miruță). Ca om, îmi plăcea, ca față luminoasă. Am făcut declarațiile alea, mă cam luasem de el, iar acum i-am cerut iertare, că e un om de prea mare calitate. I-am zis: «Ai căzut între tâlhari».

Eu zic că nu-i posibil (n.r. - fuziunea între CSA și FCSB). Nu că nu fac. Pe mine mă interesează doar suporterii, adică suporterii care vin la echipă și în Liga 2.

Ca spirit, respect pentru niște oameni care au fost ani și ani alături de echipa Steaua, care este FCSB. E păcat de oamenii ăia”, a declarat Becali, la Digi Sport.

2017
a fost anul în care a început procesul privind palmaresul Stelei, iar în 2023 instanța a decis că trofeele echipei de fotbal Steaua București din perioada 1947-1998 aparțin CSA, în timp ce FCSB nu are dreptul să folosească în scopuri comerciale sau sportive palmaresul aferent intervalului 2003-2017. Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații FCSB contestau constituționalitatea Legii mărcilor în litigiul privind marca „Steaua București”.

„La Curtea Constituțională se rectifică o lege, care este scrisă greșit în România. La noi, în lege, spune că o marcă, dacă nu e folosită, ea e notorie oricând. Pe când, în legea europeană, după 5 ani, dacă nu e folosită o marcă, ea decade.

E tradusă legea noastră după legea franceză, dar e tradusă greșit. Suntem și la CEDO, și la Curtea Europeană de Justiție cu dosarul”, a mai spus Becali.

Gigi Becali: „Când tu dai două milioane pe an, de unde vrei să iei 3,7 milioane pe an?”

CSA Steaua continuă procesul civil în care solicită despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro, sumă ce ar reprezenta prejudiciul pentru utilizarea de către FCSB a identității Stelei timp de un deceniu.

„Normal că vrea să-i ia. A spus că a dat două milioane pe an. Dacă tu dai două milioane pe an, cum să vrei să iei 3,7 milioane pe an? Atunci când produci, când funcționezi, pierzi bani. Dacă în 10 ani ai pierdut 20 de milioane, cum acum îmi ceri mie 37 de milioane pentru 10 ani?

Nu am cum să-ți aduc eu prejudiciu, nu aveai cum să vinzi tu marca Steaua. Dacă nu ai tarabă, cum vinzi tu carne? I-am explicat că nu are cum, marca este proprietatea clubului, care este club în proprietate publică a statului.

Marca nu poate să fie dată, doar dacă clubul încasează 3,7 milioane pe an. A spus că «dom’le, că patrimonial, că nepatrimonial...». Nepatrimonial, este proprietatea clubului, trebuie să încaseze banii ăia”, a mai declarat Becali.

FOTO: FCSB - UTA Arad 1-0

FCSB - UTA FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - UTA FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (52 imagini)

FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu
+52 Foto
Becali a mers mai departe și a afirmat că singura variantă reală, în opinia sa, ar fi ca marca Steaua să fie scoasă la licitație, de unde ar putea fi preluată legal de o altă entitate.

„Lumea se face că nu vede, dar, conform ANAF, jucătorii sunt considerați active necorporale. Ei trebuie scoși la licitație prin hotărâre de guvern, să-i vândă așa, dar ei nu fac conform legii.

Nu există cale, decât singura situație, dacă vreți, să scoateți marca Steaua la vânzare, la licitație. O ia cineva și gata.

Pe mine nu mă interesează Steaua, pe mine mă interesează suporterii. Și dacă îmi dai acum să îmi spui: fă schimb între Steaua și FCSB, zic: «Du-te, bă, de aici!».

Eu am un club care are 200 de ani, sau cât are? 100 de ani, că eu sunt continuitatea, cum spune hotărârea judecătorească. Acolo spune că noi suntem continuatorii”, a mai spus Becali

Pe mine mă interesează suporterii. Să iau numele Steaua, să scrie FCSB, să nu mai zică «Faci Ce Spune Becali», să fie Fotbal Club Steaua București. Nu iau eu Steaua și să promovez cu Steaua din Liga 2, eu am echipă de 120 de ani, cum să promovez acum? Gigi Becali

Citește și

Nationala
20:23
„Mă așteptam să debutez” Marius Coman, dezamăgit după experiența de la națională și marcat de ce a pățit Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Mă așteptam să debutez” Marius Coman, dezamăgit după experiența de la națională și marcat de ce a pățit Mircea Lucescu
Campionate
20:06
„Credeam că o să mă dea afară” Federico Valverde, mărturisiri din vestiarul lui Real Madrid: „L-am accidentat pe fiul lui Zidane. Voiam să mor!”
Citește mai mult
„Credeam că o să mă dea afară” Federico Valverde, mărturisiri din vestiarul lui Real Madrid: „L-am accidentat pe fiul lui Zidane. Voiam să mor!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liga 2 gigi becali liga 1 CSA Steaua fcsb radu miruta
Știrile zilei din sport
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share