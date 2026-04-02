„Nu rasist! Nu homofob!" Anchetat de UEFA după „scandalul Vinicius", Prestianni se apără
Momentul în care Prestianni l-a insultat pe Vinicius
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 20:56
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 20:56
  • Gianluca Prestianni, argentinianul acuzat de rasism în timpul meciului Benfica - Real Madrid, în Liga Campionilor, neagă că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, așa cum a susținut brazilianul.

În urmă cu o lună și jumătate, pe 17 februarie, a fost mare scandal în Champions League.

Meciul Benfica - Real Madrid, 0-1, în turul play-off-ului Ligii, a fost întrerupt zece minute, după ce Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni că l-a numit „mono” pe teren. „Maimuță”.

UEFA continuă ancheta împotriva lui Prestianni: rasism sau homofobie?

Arbitrul francez Francois Letexier a oprit jocul, dar nu a putut lua nicio măsură împotriva extremei alb-roșii, care își acoperise gura cu tricoul.

Prestianni a continuat partida până când a fost schimbat de Jose Mourinho. Antrenorul Benficăi nu l-a mai putut folosi la retur, fiind suspendat provizoriu de UEFA.

Comisia de Disciplină a forului continental încă îl anchetează pe atacantul sud-american. A apărut și varianta homofobiei. Prestianni i-ar fi zis „maricon” („poponar”).

Prestianni: „M-au tratat și pedepsit fără dovezi”

Internaționalul argentinian, 20 de ani, a fost intervievat de jurnalista Sofi Martinez, la postul Telefe, din Buenos Aires.

Cel mai dureros a fost să fiu acuzat de ceva ce nu am făcut niciodată. Nu sunt rasist! Gianluca Prestianni, extremă Benfica

„Sunt foarte calm, pentru că toți apropiații știu cine sunt ca persoană, iar acest lucru e suficient pentru mine.

În același timp, sunt recunoscător clubului. Toți au crezut în mine și m-au susținut permanent. Și coechipierii, la fel. E mai important decât orice povești de pe Instagram”, a spus el.

A contestat decizia UEFA: „Am fost dezamăgit că nu am jucat al doilea meci. M-au pedepsit pentru ceva ce n-am zis. Tratat și sancționat fără dovezi”.

„Pentru noi, «maricon» sau «cagon» sunt insulte comune”

S-a referit la ambele acuzații. „Am avut colegi cu aceeași culoare a pielii ca Vinicius și nu i s-a întâmplat nimic niciunuia. Chiar opusul, de fapt”.

După aceea, m-au numit homofob și asta a fost prea mult. Oamenii doar încercau să facă o dramă din ceva ce nu era adevărat. Pentru noi, argentinienii, cuvinte precum „maricon” sau „cagon” sunt insulte comune Gianluca Prestianni, extremă Benfica

„Cagon” e altă expresie agresivă, o insultă nu departe de „maricon”.

A comentat și atacurile lui Mbappe împotriva sa, atunci, pe teren.

„Mbappe îmi zicea «rasistul naibii». Insulți pe cineva când îl numești rasist, dar eu nu am fost niciodată rasist și nici nu voi fi.

Evident, încerca să mă enerveze în timpul jocului. Nu am vrut să reacționez”.

