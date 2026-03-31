„Indiferent cine se supără!" Radu Miruță, ministrul Apărării, noi declarații despre schimbările care urmează la CSA Steaua
Liga 2

Publicat: 31.03.2026, ora 11:47
Actualizat: 31.03.2026, ora 11:52
  • Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale, va face o propunere pentru ca Steaua București să obțină dreptul de promovare.
  • Echipa Armatei e blocată de mai multe sezoane în liga secundă.

Radu Miruță urmează să propună o metodă prin care clubul roș-albastru să poată accede în Superliga, dacă va performa pe teren.

„Să nu aibă o barieră de decizie politică”

Invitat la Euronews, Radu Miruță a declarat:

„Am cerut un raport al Corpului de control și al Direcției de audit pentru a vedea o radiografie corectă asupra problemelor de acolo.

Sunt foarte mulți indicatori care arată probleme, de la cheltuirea banilor publici, la un management defectuos. Pe mine mă interesează următorul lucru: sportivul care este bun să nu aibă în față o barieră de decizie politică.

Astăzi, în special la clubul de fotbal, există o limitare. Jucătorii de fotbal, dacă reușesc să joace într-un interval, într-un an de zile într-un campionat, astfel încât să termine primii și să poată merge ca o recompensă în divizia A, nu pot să meargă din cauza unei limitări legislative.

Asta e o nedreptate cu care, indiferent cine se supără, nu sunt de acord. Care dintre metodele pentru a se elimina această barieră poate fi utilizată, urmează să o anunț în această săptămână”.

Radu Miruță: „Suspectez corupție și indolență!”

În urmă cu două luni, la Digi24, Miruță declara că suspectează un caz de corupție la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și vrea să afle cum e folosit bugetul uriaș al clubului.

„Este un control în desfășurare, aștept răspunsul. Clubul acesta are un buget mai mare un pic decât suma tuturor cluburilor de fotbal din România, din Liga 1.

Nu e vorba doar despre bugetul pe fotbal, ci bugetul pe toate sporturile de la CSA, și handbal, și polo, ce mai este acolo”.

Întrebat ce suspectează, de ce a trimis controlul, Miruță a spus:

„În primul rând, mie mi-a atras atenția suma asta, în aprecierea mea, cam mare de bani raportat la ce se percepe în spațiul public că se întâmplă acolo.

În al doilea rând, există niște bunuri. Stadion, bazin de înot, care nu prea figurează cu generarea veniturilor. Că mă uit și pe venituri. Nu-i suficient doar să cer niște bani de la minister. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu banii respectivi. Suspiciunile încep să se confirme.

Am început să pun, așa, piese din puzzle pe o foaie, dar încă imaginea e în ceață, e blur. În fiecare zi mai vine câte o noutate, se mai face lumină pe pagina respectivă.

Vă promit că atunci când nu voi avea lumină pe tot, așa cum m-ați văzut deschis și transparent la astfel de lucruri…”.

Cosmin Prelipceanu, moderatorul emisiunii Jurnalul de Seară, l-a întrebat direct: „Suspectați o operațiune de corupție? Sau suspectați indolență și lejeritatea celor care consumă din banul public?”.

Răspunsul ministrului Apărării a fost unul tranșant: „Cred că amândouă. Mai mult un dolce far niente din ăsta.

S-au învățat unii să stea foarte lejer, cu niște sume mari de bani, fără să-i întrebe nimeni despre ce le face pielea acolo.

Vreau să văd care este componenta asta, dacă e și corupție, dacă e o corupție generalizată, dacă e vreun grup de interese pe acolo. Aș fi rezervat până când văd toate aceste detalii”.

CSA Steaua nu are drept de promovare

Clubul funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova CSA Steaua? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

CSA Steaua ministrul apararii drept de promovare radu miruta
Mai multe știri de ultimă oră

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share