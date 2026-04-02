„Credeam că o să mă dea afară" Federico Valverde, mărturisiri din vestiarul lui Real Madrid: „L-am accidentat pe fiul lui Zidane. Voiam să mor!"
Federico Valverde. Foto: Imago
Campionate

„Credeam că o să mă dea afară” Federico Valverde, mărturisiri din vestiarul lui Real Madrid: „L-am accidentat pe fiul lui Zidane. Voiam să mor!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 20:06
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 20:06
  • Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a vorbit despre momentele dificile din cariera sa și despre episoadele care l-au marcat atât în vestiar, cât și pe teren.
  • Fotbalistul a rememorat un moment tensionat de la antrenamente, când l-a lovit accidental pe Luca Zidane (27 de ani), fiul legendarului Zinedine Zidane (53 de ani).

Valverde este astăzi unul dintre liderii lui Real Madrid și ai naționalei Uruguayului, însă începutul său în capitala Spaniei nu a fost deloc ușor, după transferul de la Penarol, formație din țara sa natală.

Federico Valverde: „Nu voiam să-mi dau jos hainele, să nu mă vadă colegii”

Valverde a povestit că trecerea la Real Madrid Castilla a reprezentat un adevărat șoc. Contactul cu noua realitate din vestiarul madrilen l-a făcut să se simtă incomod.

„A fost o rușine teribilă, m-a doborât. M-am gândit: «Nu știu ce caut aici». Când am ajuns în parcare, am observat că colegii mei de la Castilla aveau mașini foarte bune, iar eu abia puteam să am o mașină decentă, deși jucasem deja în prima ligă (n.r. din Uruguay) la Penarol.

Și am început să mă gândesc: «Unde am ajuns?». Am intrat în vestiar și am început să văd branduri de haine foarte scumpe, iar eu nu voiam să-mi dau jos hainele sau mi le dădeam jos foarte repede, ca să nu mă vadă. A fost un duș rece”, a spus Valeverde, conform marca.com.

365 de meciuri
a strâns Federico Valverde în tricoul lui Real Madrid, perioadă în care a înscris 40 de goluri și a oferit 43 de pase decisive. În această perioadă, mijlocașul uruguayan a cucerit două trofee UEFA Champions League și trei titluri în La Liga

La sosirea sa la Real Madrid Castilla, Federico Valverde a împărțit vestiarul cu jucători precum Martin Odegaard (în prezent la Arsenal) și Achraf Hakimi (acum la PSG).

Federico Valverde: „L-am accidentat pe Luca Zidane. Credeam că o să mă dea afară”

Un alt moment neplăcut pentru Valverde a fost cel în care l-a accidentat pe portarul Luca Zidane, fiul lui Zinedine Zidane, temându-se atunci că ar putea fi îndepărtat de la club.

În ciuda acelui episod, Zidane i-a acordat încredere și l-a folosit în 84 de partide.

L-am accidentat pe Luca Zidane la umăr. Voiam să mor, credeam că o să mă dea afară, îl accidentasem pe fiul lui Zidane. Unii portari au avut accidentări din cauza șuturilor mele. Mai ales luxații la umăr. Eu am picioarele foarte subțiri, nu știu de unde scot atâta forță. Federico Valverde, mijlocaș Real Madrid

Mijlocașul lui Real Madrid a abordat și un subiect personal, legat de un videoclip devenit viral din perioada în care avea 17 ani și evolua la Penarol.

Atunci, mulți internauți au ironizat vocea sa și au comparat-o cu cea a personajului de desene animate Mickey Mouse.

„Nu o să uit niciodată asta. Aveam deja probleme cu vocea. Când vorbeam, aveam o problemă la gât și mereu mi se recomanda să mă operez.

Eram o familie modestă și nu aveam bani pentru o operație de pe o zi pe alta. Credeam că e ceva legat de adolescență, că se va schimba.

Nu știu când s-a schimbat, dar atunci nu s-a schimbat. Acum da, mulțumesc lui Dumnezeu, dar atunci am suferit”, a mai spus Valverde.

După ziua aceea am suferit, pentru că oamenii nu știu ce se ascunde în spate, iar până la urmă era o problemă reală. Astăzi mi se pare amuzant și râd, dar atunci eram doar un copil. M-a făcut ca mulți ani să nu am curajul să vorbesc în grupuri sau în fața unor persoane pe care nu le cunoșteam, pentru că știam că am acea limitare. Îmi era foarte rușine, pentru că aveam acel defect. Federico Valverde, mijlocaș Real Madrid

Federico Valverde, despre eliminarea din finala cu Atletico: „Știam că voi fi eliminat”

Federico Valverde a vorbit și despre faultul tactic comis asupra lui Alvaro Morata în finala Supercupei Spaniei din 2020.

Atacantul lui Atletico Madrid scăpase singur spre poartă, iar mijlocașul uruguayan l-a oprit într-o fază care putea decide meciul, fiind eliminat direct.

Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar
Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar

Galerie foto (33 imagini)

Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar Cartonașul roșu luat de Federico Valverde în meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei (2020). Foto: Captură Movistar
+33 Foto
labels.photo-gallery

După sacrificiul său, Real Madrid a câștigat în cele din urmă trofeul la loviturile de departajare, scor 4-1, după 0-0 la finalul prelungirilor.

„Nu este o imagine pentru copii. Dar în acel moment am simțit că trebuia să-mi asum acel risc pentru echipă. Știam că voi fi eliminat.

Îți muști limba și spui: «Te ridic de jos și vedem noi!». Sunt uruguayan, uneori îți sare țandăra, dar am făcut ce trebuia. Mă gândeam doar că Real Madrid trebuia să câștige.

Sunt sud-american, suntem oameni cu sângele fierbinte”, a explicat fotbalistul.

Real Madrid spania Zinedine Zidane la liga federico valverde
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share